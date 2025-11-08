الإمارات تُرسل فريقاً إغاثياً ومساعدات للمتضررين من زلزال أفغانستان

أرسلت أبوظبي فريق إغاثة مشتركا يضم ممثلين عن العمليات المشتركة ووكالة الإمارات للمساعدات الدولية وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، الى المناطق المتضررة جراء الزلزال في شمال أفغانستان، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وباشر الفريق تنفيذ عمليات التقييم الميداني بالتنسيق مع السلطات المحلية والشركاء الدوليين، إلى جانب تقديم المساعدات المباشرة للمتضررين وتلبية احتياجاتهم العاجلة، حسب ما أعلنت الوكالة الرسمية.

وأقامت دولة الإمارات جسراً جوياً إلى شمال أفغانستان، حيث غادرت 4 طائرات محملة بمساعدات تشمل مواد إغاثية أساسية ومستلزمات طبية وخيام إيواء، تزامنا مع شراء المواد والمستلزمات من السوق المحلية لضمان سرعة الاستجابة وتعزيز جهود الإغاثة.

وقتل 20 شخصا على الأقل جراء زلزال بقوة 6,3 درجات ضرب شمال أفغانستان ليل الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر، بعد شهرين من سقوط أكثر من ألفي قتيل في أعلى حصيلة لهزات أرضية تسجلها البلاد في تاريخها الحديث.

