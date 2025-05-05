الإمارات ضيف شرف الدورة العشرين للملتقى الإعلامي العربي في الكويت

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تحلّ دولة الإمارات العربية المتحدة ضيف شرف على الملتقى الإعلامي العربي في الكويت الذي تنطلق فعاليات دورته العشرين خلال الفترة من 10 حتى 12 أيار/مايو الحالي تحت شعار “تحديات الإعلام .. في ظل تطور التكنولوجيا والتحول الرقمي”، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وذكرت الوكالة الإماراتية الرسمية مساء الأحد أنّ الإمارات ” تحل ضيف شرف على الملتقى الإعلامي العربي هذا العام بمشاركة وفد إعلامي كبير من القطاعين الحكومي والخاص في فعاليات الملتقى تقديرا لمكانة الإمارات وإعلامها الذي يخطو خطوات مميزة ويواكب التطورات الإعلامية”.

ونقلت عن ماضي الخميس الأمين العام للملتقى الإعلامي العربي أن “فعاليات هذا العام تركز على دور الإعلام العربي في مواجهة التحولات الرقمية المتسارعة وما تفرضه من تحديات وفرص وكيفية توظيف التقنيات الحديثة لتعزيز الحضور الإعلامي العربي وتوسيع نطاقه العالمي مع تسليط الضوء على دور الإعلام في دعم التنوع الثقافي والحفاظ على الهوية العربية”.