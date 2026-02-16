الإمارات والبحرين تطلقان النسخة التجريبية من مشروع “النقطة الواحدة للمسافرين جوا”
أعلنت الإمارات عن إطلاق النسخة التجريبية من مشروع النقطة الواحدة للمسافرين جوا مع مملكة البحرين لتسهيل حركة المسافرين من مواطني البلدين وتوفير الوقت والجهد وتقليل زمن الانتظار في المطارات المعتمدة ضمن المشروع، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام) الاثنين.
وذكرت الوكالة أنّ مشروع النقطة الواحدة “سيزيد حركة السياحة والتجارة ودعم النمو الاقتصادي والاستقرار الأمني والتعاون الإقليمي وتحقيق التكامل في البنية التحتية في البلدين”.
ويتضمن المشروع “تسجيل الدخول المسبق لمواطني البلدين المسافرين جوًا بين الإمارات والبحرين في بلد المغادرة، من خلال الربط الإلكتروني ونظام التحقق البيومتري وأنظمة المراقبة والبوابات الإلكترونية ومعالجة بيانات المسافرين وتوثيق حركتهم قبل وصولهم لوجهتهم النهائية المتجهين إليها”، وبذلك يصبح بإمكان المسافرين من مواطني البلدين إنهاء الإجراءات من مطارات بلدانهم، مما يقلل من الزحمة ويسرع عملية الدخول ويجعل تجربة السفر أكثر راحة وأمنا.
هت