الإمارات والصين تعززان التعاون في مجال الرقابة النووية

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استقبلت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية الإماراتية في مقرها بالعاصمة أبوظبي وفدا صينيا رفيع المستوى، في إطار تعزيز الشراكات مع الهيئات الرقابية العالمية، بحسب ما أفادت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام).

وتأتي هذه الزيارة في إطار التعاون بين الهيئة الوطنية للسلامة النووية التابعة للصين والهيئة الاتحادية للرقابة النووية لدولة الإمارات، حيث وقّع الجانبان في تشرين الثاني/نوفمبر 2024 خطة عمل لمدة ثلاثة أعوام، تضع إطار التعاون المشترك بين الطرفين في شتى القطاعات الرقابية النووية.

وفي العام 2018، وقّعت الجهتان مذكرة تفاهم تُركّز على السلامة النووية، وحظر الانتشار النووي، وبناء القدرات، من بين جوانب أخرى.

وضم الوفد الصيني نائب وزير البيئة رئيس الهيئة الوطنية للسلامة النووية في الصين دونغ باوتونغ، وكان في استقباله رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية الإماراتية عبد الله ناصر السويدي إضافة إلى قيادات أخرى.

بور