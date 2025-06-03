الإمارات وكينيا نحو تسوية المعاملات الثنائية بالعملات المحلية وربط أنظمة الدفع

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وقّع محافظ مصرف الإمارات المركزي خالد محمد بالعمى ونظيره الكيني كاماو ثاج مذكرتي تفاهم لدعم استخدام العُملات المحلية في المعاملات الثنائية، وربط أنظمة الدفع والمراسلات المالية لدى البلدين، وفق ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) الثلاثاء.

وأوضحت “وام” أنه بموجب مذكرة التفاهم الأولى، سيعمل مصرف الإمارات المركزي وبنك كينيا المركزي على توطيد الشراكة الاقتصادية بين البلدين، وتطوير أسواقهما المالية على نحو مستدام، واستخدام العُملات المحلية في تسوية المعاملات المالية والتجارية الثنائية.

أمّا بموجب مذكرة التفاهم الثانية، فسيتعاون الطرفان في مجال أنظمة الدفع والتسوية، عبر بحث فرص ربط أنظمة الدفع الفوري، ومقاسم البطاقات الخاصة بهما بما يتوافق مع المتطلبات التنظيمية والرقابية.

ونقلت “وام” عن محافظ مصرف الإمارات المركزي قوله إن ذلك “سيعزز الفرص التجارية والاستثمارية وسيمهد الطريق لمزيد من الآفاق المشتركة في القطاع المالي والمصرفي”.

ومن جهته، أكّد محافظ بنك كينيا المركزي أن مذكرتي التفاهم “ستيسران تسوية المعاملات الثنائية بالعملات المحلية بشكل أسرع وبتكلفة منخفضة، مما يُعزّز كفاءة المدفوعات العابرة للحدود”، بحسب “وام”.

م ل/