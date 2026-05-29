الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات إضافية على حركتي حماس والجهاد

باريس 29 مايو أيار (رويترز) – أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة فرض عقوبات إضافية على حركتي المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) والجهاد الإسلامي في فلسطين.

وجاء في بيان “قرر الاتحاد الأوروبي توسيع نطاق إجراءاته التقييدية المتعلقة بحماس وحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين لتشمل أيضا أعضاء المكتب السياسي لحماس، الذين يروجون لأعمال العنف ويدافعون عنها ويبررونها”.

ويأتي هذا الإجراء بعد يوم من فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على بعض المستوطنين الإسرائيليين.

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية)