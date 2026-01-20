The Swiss voice in the world since 1935
الاتحاد الأوروبي يقترح قيودا على تصدير مكونات قد تستخدمها إيران في صناعة مسيرات

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

ستراسبورج (فرنسا) 20 يناير كانون الثاني (رويترز) – قالت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء إن التكتل يقترح فرض قيود جديدة على تصدير المكونات التي يمكن لإيران استخدامها لإنتاج طائرات مسيرة وصواريخ.

وأكدت أن الاتحاد الأوروبي يعد أيضا عقوبات جديدة ردا على العنف الذي تستخدمه طهران ضد المتظاهرين.

وذكرت أمام أعضاء البرلمان الأوروبي “سيحد هذا بشكل أكبر من قدرة إيران على تغذية العدوان الروسي المستمر على أوكرانيا”.

(إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)

