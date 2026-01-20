الاتحاد الأوروبي يقترح قيودا على تصدير مكونات قد تستخدمها إيران في صناعة مسيرات

ستراسبورج (فرنسا) 20 يناير كانون الثاني (رويترز) – قالت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء إن التكتل يقترح فرض قيود جديدة على تصدير المكونات التي يمكن لإيران استخدامها لإنتاج طائرات مسيرة وصواريخ.

وأكدت أن الاتحاد الأوروبي يعد أيضا عقوبات جديدة ردا على العنف الذي تستخدمه طهران ضد المتظاهرين.

وذكرت أمام أعضاء البرلمان الأوروبي “سيحد هذا بشكل أكبر من قدرة إيران على تغذية العدوان الروسي المستمر على أوكرانيا”.

(إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)