الاتحاد للطيران تدشن رحلاتها إلى نيروبي

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أطلقت الاتحاد للطيران خدمتها الجديدة إلى العاصمة الكينية نيروبي، لتختتم بهذه الخطوة توسعاتها للعام الجاري، على ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات “وام” الإثنين.

وقال آريك دي الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية والإيرادات في الاتحاد للطيران إن “رحلات نيروبي تعزز شبكة وجهات الناقلة المتوسّعة مع استجابتها للطلب القوي على السفر بين دولة الإمارات وكينيا، كما بدا واضحاً في الرحلة الافتتاحية التي كانت ممتلئة بالمسافرين” الأحد.

وأضاف أنه “مع نمو الحركة السياحية في كل من أبوظبي وكينيا، والأهداف الطموحة التي وضعها البلدان للمستقبل، يخلق الخط الجديد فرصاً مهمة للوجهتين، وتعزّز العلاقات بين المنطقتين لتدعم موقع أبوظبي كمركز عالمي للسفر يوّفر سبل الوصول إلى الوجهة السياحية الشهيرة في كينيا”.

وذكرت الوكالة الإماراتية أنّ الخدمة الجديدة تأتي في وقت يتوقع فيه أن تصل إعداد الزوار في كينيا إلى 3 ملايين بنهاية العام 2024، مع هدف باستقطاب 5 ملايين زائر خلال السنوات المقبلة.

وتخطط الاتحاد لتوسعة شبكة وجهاتها العام المقبل إلى 13 وجهة جديدة هي: وارسو وبراغ في حزيران/يونيو، العلمين وأتلانتا في تموز/يوليو، تايبيه في أيلول/سبتمبر، ميدان وبنوم بنه وكرابي في تشرين الأول/أكتوبر، وتونس وتشاينغ ماي وهونغ كونغ وهانوي والجزائر في تشرين الثاني/نوفمبر.