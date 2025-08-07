The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
المجتمع المسن
ثقافة
مستقبل العمل
الديموغرافيا
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

الادعاء يطالب بمذكرة توقيف في حق السيدة الأولى السابقة في كوريا الجنوبية

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

طالب مكتب المدّعية الخاصة في سيول الخميس بإصدار مذكّرة توقيف في حقّ السيّدة الأولى السابقة كيم كيون هي، غداة استجوابها على خلفية سلسلة من الشبهات، من بينها الفساد والتلاعب بأسعار البورصة.

وقالت المدّعية الخاصة أوه جونغ-هي خلال مؤتمر صحافي “طالبنا بمذكّرة توقيف في حقّ السيّدة كيم” زوجة الرئيس السابق يون سوك يول الذي أقيل من منصبه واعتقل بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية العام الماضي.

وأشارت المدّعية إلى أن الاتهامات تتمحور حوا انتهاك قوانين بشأن الأسواق المالية والاستثمارات، فضلا عن قوانين في مجال تمويل الأنشطة السياسية.

وفي حال صدور مذكّرة التوقيف، ستكون هذه المرّة الأولى في كوريا الجنوبية التي يوقف فيها رئيس سابق وزوجته.

وقالت السيّدة الأولى السابقة الأربعاء قبل جلسة الاستجواب “أقدّم اعتذارا صادقا على تسبّبي بمشاكل فيما أنا شخص عديم الأهمية. سأتعاون بالكامل مع التحقيق”.

ونفت الشبهات المنسوبة إليها خلال جلسة الاستجواب، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية.

وتتّهم كيم بأنها رفعت أسعار أسهم إحدى الشركات اصطناعيا بين 2009 و2012 وتلقّت هدايا فاخرة خلافا لقوانين مكافحة الفساد عندما كان زوجها في الرئاسة.

كما تتّهم بانتهاك القوانين الانتخابية من خلال التدخّل في مسار تعيين برلمانيين من الحزب السابق لزوجها “حزب السلطة للشعب”.

واستخدم يون سوك يول خلال تولّيه الرئاسة حقّ الفيتو ثلاث مرّات لنقض قوانين كان الهدف منها فتح تحقيقات خاصة بشأن كيم، واصفا إيّاها بـ”الدعاية السياسية”. ولجأ إلى حقّه في النقص في أواخر تشرين الثاني/نوفمبر، قبل أيّام من محاولة فرض الأحكام العرفية.

كجك/م ن/لين

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

أين ترى مستقبل قارتك؟

تعيش بعض مناطق العالم على وَعْدٍ بمستقبلٍ مشرق . لكن، كيف يبدو الواقع فعلاً؟

شارك في الحوار
4 إعجاب
4 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بولين توروبان

هل هاجرت إلى سويسرا؟ وما هي تجاربك؟

ما الظروف التي رافقت هجرتك إلى سويسرا؟ وما الأسباب التي دفعتك إلى البقاء أو الرحيل؟

شارك في الحوار
9 إعجاب
29 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
جيسيكا
يدير/ تدير الحوار: جيسيكا دافيس بلوس

ما رأيك في فكرة إطالة عمر الإنسان؟

يشهد سوق إطالة العمر ازدهارًا، بفضل التقدّم في علم الشيخوخة. ما رأيك في فكرة تمديد عمر الإنسان إلى حدّ كبير؟

شارك في الحوار
23 إعجاب
18 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية