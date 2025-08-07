الادعاء يطالب بمذكرة توقيف في حق السيدة الأولى السابقة في كوريا الجنوبية

طالب مكتب المدّعية الخاصة في سيول الخميس بإصدار مذكّرة توقيف في حقّ السيّدة الأولى السابقة كيم كيون هي، غداة استجوابها على خلفية سلسلة من الشبهات، من بينها الفساد والتلاعب بأسعار البورصة.

وقالت المدّعية الخاصة أوه جونغ-هي خلال مؤتمر صحافي “طالبنا بمذكّرة توقيف في حقّ السيّدة كيم” زوجة الرئيس السابق يون سوك يول الذي أقيل من منصبه واعتقل بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية العام الماضي.

وأشارت المدّعية إلى أن الاتهامات تتمحور حوا انتهاك قوانين بشأن الأسواق المالية والاستثمارات، فضلا عن قوانين في مجال تمويل الأنشطة السياسية.

وفي حال صدور مذكّرة التوقيف، ستكون هذه المرّة الأولى في كوريا الجنوبية التي يوقف فيها رئيس سابق وزوجته.

وقالت السيّدة الأولى السابقة الأربعاء قبل جلسة الاستجواب “أقدّم اعتذارا صادقا على تسبّبي بمشاكل فيما أنا شخص عديم الأهمية. سأتعاون بالكامل مع التحقيق”.

ونفت الشبهات المنسوبة إليها خلال جلسة الاستجواب، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية.

وتتّهم كيم بأنها رفعت أسعار أسهم إحدى الشركات اصطناعيا بين 2009 و2012 وتلقّت هدايا فاخرة خلافا لقوانين مكافحة الفساد عندما كان زوجها في الرئاسة.

كما تتّهم بانتهاك القوانين الانتخابية من خلال التدخّل في مسار تعيين برلمانيين من الحزب السابق لزوجها “حزب السلطة للشعب”.

واستخدم يون سوك يول خلال تولّيه الرئاسة حقّ الفيتو ثلاث مرّات لنقض قوانين كان الهدف منها فتح تحقيقات خاصة بشأن كيم، واصفا إيّاها بـ”الدعاية السياسية”. ولجأ إلى حقّه في النقص في أواخر تشرين الثاني/نوفمبر، قبل أيّام من محاولة فرض الأحكام العرفية.

