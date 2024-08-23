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الامارات تقبل أوراق اعتماد سفير أفغانستان

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أكدت الإمارات أنها قبلت أوراق اعتماد سفير للحكومة الأفغانية، ما يجعلها ثاني دولة بعد الصين تستضيف ممثلا عن سلطات طالبان بهذا المستوى.

وقال مسؤول إماراتي بدون الكشف عن اسمه، لوكالة فرانس برس في وقت متأخر الخميس إن “قرار قبول أوراق اعتماد سفير أفغانستان يؤكد عزمنا على المساهمة في بناء الجسور لمساعدة شعب أفغانستان”.

وتأتي خطوة الإمارات بعدما أصبحت الصين مطلع العام الحالي، أول دولة تقبل تمثيلا دبلوماسيا بهذا المستوى لسلطات طالبان التي لديها حضور دبلوماسي بمستوى أقلّ في العديد من الدول بينها إيران وباكستان وأوزبكستان وتركمانستان وكازاخستان.

ولم تعترف غالبية الدول رسميا بحكومة طالبان منذ عودتها إلى الحكم عقب الانسحاب الأميركي من أفغانستان في آب/أغسطس 2021، ولكنها تنظر إليها باعتبارها السلطة الحاكمة بحكم الأمر الواقع. 

ولم يحدد المسؤول الإماراتي ما إذا كانت الدولة الخليجية قد اعترفت بسلطات طالبان علما بأنها كانت من بين ثلاث دول اعترفت بنظام طالبان خلال فترة حكمها الأولى بين 1996 و2001، إلى جانب السعودية وباكستان.

وأوضح أن قرار الإمارات “يشمل تقديم المساعدات الإنسانية من خلال مشاريع التنمية وإعادة الإعمار، ودعم الجهود التي تعمل على خفض التصعيد والاستقرار الإقليمي”.

أم/

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