البابا فرنسيس في المستشفى للعلاج من التهاب الشعب الهوائية (الفاتيكان)

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أُدخل البابا فرنسيس مستشفى في روما الجمعة لإجراء فحوص والعلاج من التهاب في الشعب الهوائية، حسبما أعلن الفاتيكان.

وأوضح الفاتيكان أن البابا البالغ من العمر 88 عاما، والذي عانى من ضيق في التنفس في الأيام الأخيرة وطلب من مسؤولين قراءة عظاته، أُدخل المستشفى بعد لقاءاته الصباحية.

ونُقل إلى مستشفى جيميلي في روما لإجراء “بعض الاختبارات التشخيصية الضرورية ومواصلة العلاج من التهاب الشعب الهوائية المستمر في المستشفى”، وفق الفاتيكان.

ويعاني البابا الذي استأصل الجراحون جزءا من رئته اليمنى عندما كان شابا، من صعوبات في التنفس منذ أكثر من أسبوع واضطر للطلب من مساعديه عدة مرات قراءة خطاباته بصوت عالٍ نيابة عنه.

وأدخل البابا المستشفى ثلاث ليال في 2023 بسبب التهاب في الشعب الهوائية، تم علاجه بالمضادات الحيوية.

وفي كانون الأول/ديسمبر من ذلك العام، اضطر إلى إلغاء زيارة إلى دبي للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP28 أيضا بسبب التهاب في الشعب الهوائية.

عانى البابا الأرجنتيني في السنوات الأخيرة من مشكلات صحية، من آلام في الركبة والورك إلى التهاب القولون.

كذلك، خضع لعملية جراحية للعلاج من فتق.

ار/غد/غ ر