البابا فرنسيس يقترح إجراء دراسة دولية عن جرائم إبادة جماعية محتملة بغزة

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روما (رويترز) – اقترح البابا فرنسيس أن يدرس المجتمع الدولي ما إذا كانت الحملة العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة تشكل إبادة جماعية للشعب الفلسطيني، في بعض من أكثر انتقاداته صراحة حتى الآن لسلوك إسرائيل في حربها المستمرة منذ أكثر من عام.

ففي مقتطفات نُشرت يوم الأحد من كتاب جديد يصدر قريبا، قال البابا إن بعض الخبراء الدوليين يقولون “إن ما يحدث في غزة فيه خصائص الإبادة الجماعية”.

وقال البابا في المقتطفات التي نشرتها صحيفة لا ستامبا الإيطالية “يجب أن نحقق بعناية لتقييم ما إذا كان هذا يتناسب مع التعريف الفني (للإبادة الجماعية) الذي صاغه خبراء القانون والمنظمات الدولية”.

ورفعت جنوب أفريقيا في ديسمبر كانون الأول الماضي دعوى على إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة انتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية.

وأمر قضاة المحكمة في يناير كانون الثاني إسرائيل بضمان عدم قيام قواتها بارتكاب أعمال إبادة جماعية. ولم تبت المحكمة بعد فيما إذا كانت هناك إبادة جماعية في غزة.

وتقول إسرائيل إن الاتهامات بارتكاب إبادة جماعية في حملتها بغزة لا أساس لها من الصحة وإنها تلاحق حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) والجماعات المسلحة الأخرى فقط.

وقال سفير إسرائيل لدى الفاتيكان يارون سايدمان “بعد تقرير اليوم في الفاتيكان نيوز، وقعت مذبحة إبادة جماعية في السابع من أكتوبر 2023 لمواطنين إسرائيليين، ومنذ ذلك الحين، مارست إسرائيل حقها في الدفاع عن النفس في مواجهة محاولات من سبع جبهات مختلفة لقتل مواطنيها”.

وكتب على مواقع التواصل الاجتماعي “أي محاولة لتسميتها بأي اسم آخر تمثل تمييزا (ضد) الدولة اليهودية”.

ولم يعلق الفاتيكان على أحدث تصريحات للبابا لكن موقعه الإخباري نشر يوم الأحد تقريرا عن مقتطفات من الكتاب، ومنها تعليق بشأن الإبادة الجماعية.

وعادة ما يحرص البابا فرنسيس، زعيم الكنيسة الكاثوليكية التي يبلغ عدد أتباعها 1.4 مليار نسمة، على عدم الانحياز إلى أي طرف في الصراعات الدولية والتشديد على وقف التصعيد لكنه كثف في الآونة الأخيرة انتقاداته لسلوك إسرائيل في حربها على حماس.

وانتقد في سبتمبر أيلول مقتل أطفال فلسطينيين في غارات إسرائيلية على غزة، كما استنكر بشدة الضربات الجوية الإسرائيلية في لبنان ووصفها بأنها “تتجاوز الأخلاق”.

وشنت إسرائيل حملتها العسكرية في غزة بعد الهجوم الذي قادته حماس على تجمعات سكنية بجنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023، والذي تشير إحصاءات إسرائيلية إلى أنه تسبب في مقتل نحو 1200 شخص واحتجاز 250 آخرين رهائن.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن الهجوم البري والجوي الإسرائيلي أودى منذ ذلك الحين بحياة أكثر من 43800 شخص في القطاع.

ولم يصف البابا من قبل علانية الوضع في غزة بأنه إبادة جماعية. لكنه كان محور عاصفة من الجدل العام الماضي بعد اجتماعه مع مجموعة من الفلسطينيين في الفاتيكان الذين أصروا على أنه استخدم هذا التعبير معهم على انفراد، في حين قال الفاتيكان إنه لم يفعل ذلك.

واجتمع البابا الأسبوع الماضي مع وفد من الرهائن السابقين الذين احتجزتهم حماس في غزة والذين يدعون إلى إطلاق سراح أفراد من أُسرهم وآخرين ما زالوا محتجزين.