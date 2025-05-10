البابا لاوون الرابع عشر يكشف عن اهتمامه بالقضايا الاجتماعية باختيار اسمه

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كشف البابا لاوون الرابع عشر خلال اجتماع مع الكرادلة السبت، بعد يومين من انتخابه، عن نهجه الذي يركز على القضايا الاجتماعية، مشيدا بسلفه البابا فرنسيس، قبل أن يقوم بأول زيارة له خارج روما.

خلال اجتماعه مع الكرادلة، أوضح البابا، وهو أوّل حبر أعظم من الولايات المتحدة، سبب اختياره لـ “لاوون” اسما بابويا له.

وقال روبرت فرنسيس بريفوست (69 عاما) إن “السبب الرئيسي هو أنَّ البابا لاوون الثالث عشر، من خلال الرسالة العامة التاريخية (Rerum novarum) قد تناول المسألة الاجتماعية في خضم الثورة الصناعية الأولى”.

هذه الرسالة البابوية الصادرة العام 1891 والتي يمكن ترجمتها بـ “الأشياء الجديدة” أو “الابتكارات”، هي النص الافتتاحي لـ “العقيدة الاجتماعية” للكنيسة الكاثوليكية والتي تتمحور حول مبادئ الكرامة الإنسانية، لاسيما التضامن والخير العام.

وأضاف رئيس الكنيسة الكاثوليكية الجديد “اليوم، تضع الكنيسة في متناول الجميع تراثها في العقيدة الاجتماعية للكنيسة لكي تجيب على ثورة صناعية جديدة وتطورات الذكاء الاصطناعي، بما تطرحه من تحديات جديدة في سبيل الدفاع عن كرامة الإنسان، وعن العدالة والعمل”.

كما ذكّر الحبر الاعظم الجديد الشغوف بالتاريخ المسيحي وبالرياضيات، بـ “الأسلوب القائم على التفاني الكامل في الخدمة” لسلفه البابا فرنسيس الذي توفي في 21 نيسان/أبريل عن 88 عاما، مضيفا امام الكرادلة “لنقبل إذن هذا الارث الثمين ولنستأنف المسير، يحركنا الرجاء عينه الذي ينبعث من الإيمان”.

واشار الزعيم الروحي لنحو 1,4 مليار كاثوليكي إلى “بعض المرتكزات الأساسية” الواردة في الإرشاد الرسولي “فرح الإنجيل” الذي أعاد البابا فرنسيس تسليط الضوء عليه في تشرين الثاني/نوفمبر 2013، بعد أشهر قليلة من انتخابه.

– “قادر على الانصات” –

كما تحدث عن “الحوار الشجاع المفعم بالثقة مع العالم المعاصر في تنوّع أبعاده وحقائقه” و”العناية المحبة بالأخيرين والمهمشين” و”الارتداد الإرسالي للجماعة المسيحية بأسرها” و”النمو في روح المجمعية والسينودسيّة” (أي إشراك ممثلي الكنيسة على جميع المستويات).

واعتبر البابا الأغسطينوسي أنه “مجرد خادم متواضع لله ولشعبه”.

بعد خطابه، توجه البابا ال267 للكنيسة الكاثوليكية، إلى كنيسة القديسة مريم الكبرى (ماريا ماجوري) في روما حيث يرقد سلفه البابا فرنسيس، وفق ما أفاد مصدر في الفاتيكان وكالة فرانس برس.

واستقبل البابا بالهتافات والتصفيق لدى مغادرته الكنيسة، كما ظهر في مقطع فيديو نشره موقع أخبار الفاتيكان الرسمي.

ثم قام بأول زيارة له بصفته الحبر الاعظم إلى خارج روما، وتحديدا إلى ضريح سيدة المشورة الصالحة الأوغسطينوية في جيناتزانو، جنوب شرق روما.

وبثت قناة “تي في 2000” التلفزيونية الإيطالية مقطع فيديو يظهر فيه البابا وهو يخرج من سيارة سوداء قبل دخوله الكنيسة في زيارة خاصة لم يعلن عنها.

في خطاب تنصيبه، أكد البابا الرصين الذي أمضى سنوات طويلة من التبشير في البيرو التي يحمل جنسيتها، أنه ينتمي إلى رهبنة القديس أغسطينوس التي عُين رئيسا لها من 2001 إلى 2013.

وتضم رهبنة القديس أغسطينوس التي تأسست في القرن الثالث عشر ويتبع أعضاؤها مبادئ الحياة المشتركة والتبادل والبحث عن الحقيقة، نحو 3 آلاف عضو ينتشرون في نحو خمسين دولة.

ووصف رئيس أساقفة نيويورك المحافظ تيموثي دولان في صحيفة “لا ستامبا” السبت، البابا لاوون الرابع عشر بأنه “رجل يتمتع بإيمان عميق” و”قادر على الإنصات”.

وأضاف أن “هذا ما يمنحنا الأمل، وليس برنامجا سياسيا أو استراتيجية اتصال، بل تعبيرا ملموسا للإنجيل”.

الأحد، يرأس البابا الجديد أول صلاة أحد في حبريته، وسيخاطب الحشود من شرفة كاتدرائية القديس بطرس في احتفال “ملكة السماء” الذي يتوقع أن يجذب آلافا من السياح والمصلين.

وقد حضر خطابه الأول، بعد انتخابه الخميس، نحو مئة ألف شخص مفعمين بالحماسة واالتأثر.

وينتظر البابا أسبوع من اللقاءات المكثفة: مع وسائل الاعلام الاثنين وأعضاء السلك الدبلوماسي الجمعة 16 أيار/مايو، وذلك قبل قداس التنصيب الأحد في 18 منه.

كغ/ريم/ب ق