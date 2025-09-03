البابا يدعو إلى تنسيق الاستجابة للكارثة الإنسانية في السودان

دعا البابا لاوون الرابع عشر الأربعاء إلى “استجابة منسّقة” في وجه “الكارثة الإنسانية” في السودان الذي تعصف به حرب أهلية دامية وشهد مؤخّرا انزلاقا للتربة أتى على قرية بأكملها في إقليم دارفور.

وقال الحبر الأعظم في ختام المقابلة العامة الأسبوعية في الفاتيكان “وردتنا أنباء مأساوية من دارفور. وفي الفاشر، علق مدنيون كثيرون في المدينة هم عرضة للجوع والعنف”.

منذ أكثر من عام، تحاصر قوات الدعم السريع الفاشر عاصمة شمال دارفور، وهي العاصمة الوحيدة في إقليم دارفور الشاسع غرب السودان التي لا تزال تحت سيطرة الجيش. وتعرّضت المدينة في أواخر آب/أغسطس لأعنف هجوم شنّته قوات الدعم السريع التي تسعى إلى السيطرة عليها من خلال قصف سكانها المجوعين.

ودعا البابا الأميركي “المسؤولين والأسرة الدولية إلى ضمان النفاذ إلى ممرّات إنسانية وتنفيذ استجابة منسّقة لوضع حدّ لهذه الكارثة الإنسانية”.

وهو قال أمام المؤمنين المحتشدين في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان “حان الوقت لإطلاق حوار جدّي وصادق لا يقصي أحدا بين الأطراف بغية إنهاء النزاع وإعادة الأمل والكرامة والسلم للشعب السوداني”.

منذ منتصف نيسان/أبريل 2023، يشهد السودان حربا دامية بين الجيش وقوات الدعم السريع، أغرقت البلاد في أزمة إنسانية حادّة تعتبرها الأمم المتحدة من الأسوأ في التاريخ الحديث. وأعلنت المجاعة في عدّة مناطق من البلد.

وتطرّق لاوون الرابع عشر واسمه الأصلي روبرت فرانسيس بريفوست إلى “انزلاق التربة المدّمر” الذي وقع الأحد في دارفور “مخلّفا معاناة ويأسا”.

وأودت الكارثة الناجمة عن تساقط أمطار غزيرة بحياة مئات الأشخاص، وفق الأمم المتحدة.

وأعرب الحبر الأعظم عن تعاطفه “أكثر من أيّ وقت مضى مع الشعب السوداني”. وقال “وكأن صعابهم لا تكفيهم، انتشر الكوليرا ليهدّد مئات آلاف الأشخاص المنهكين أصلا”.

اندلعت الحرب السودانية إثر صراع على السلطة بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان ونائبه السابق محمد حمدان دقلو الذي يقود قوات الدعم السريع.

وأسفرت عن مقتل عشرات آلاف الأشخاص ودفعت أكثر من 14 مليونا إلى النزوح، بحسب أرقام الأمم المتحدة.

