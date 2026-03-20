البحرية الفرنسية تعترض ناقلة نفط يشتبه بانتمائها إلى الأسطول الشبح الروسي

أعلنت القوات البحرية الفرنسية في بيان أنها اعترضت الجمعة في غرب البحر الأبيض المتوسط ناقلة نفط ترفع علم موزمبيق بعد إبحارها من مورمانسك بروسيا، وذلك للاشتباه في انتمائها إلى “الأسطول الشبح” الروسي.

وأوضحت البحرية أن عملية تفتيش للتحقق من صحة العلم الذي ترفعه الناقلة أكدت شكوك الجيش، ما دفعه إلى إبلاغ النيابة العامة في مرسيليا بالواقعة.

وستتم مرافقة السفينة إلى ميناء لإجراء مزيد من عمليات التحقق.

وهذه ثالث ناقلة تعترضها فرنسا ويُشتبه في انتمائها إلى “الأسطول الشبح” الروسي، الذي يسمح لموسكو بالالتفاف على العقوبات التي فُرضت عليها بسبب الحرب في أوكرانيا.

وتعليقا على اعتراض الناقلة، قال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إن “الحرب في ايران لن تحول دون دعم فرنسا لأوكرانيا، حيث تتواصل الحرب العدوانية لروسيا”.

