البحرين ضمن 5 دول انتخبتها الأمم المتحدة لمجلس الأمن في 2026 و2027

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الأمم المتحدة (رويترز) – انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء البحرين وكولومبيا وجمهورية الكونجو الديمقراطية ولاتفيا وليبيريا لعضوية مجلس الأمن الذي يضم 15 عضوا لمدة عامين تبدأ في أول يناير كانون الثاني 2026.

ومجلس الأمن هو الجهة الوحيدة في الأمم المتحدة التي يمكنها اتخاذ قرارات ملزمة قانونا مثل فرض العقوبات والإذن باستخدام القوة. ويضم المجلس خمسة أعضاء دائمين يتمتعون بحق النقض (الفيتو)، وهم بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة.

أما الأعضاء العشرة الباقون فيتم انتخابهم، إذ ينضم خمسة أعضاء جدد كل عام. وسوف تحل البحرين وكولومبيا وجمهورية الكونجو الديمقراطية ولاتفيا وليبيريا، والتي جرى انتخابها جميعا بالتزكية، محل الجزائر وسيراليون وكوريا الجنوبية وجيانا وسلوفينيا.

ولضمان التمثيل الجغرافي، يتم تخصيص المقاعد لمجموعات موزعة إقليميا. لكن حتى إذا فاز المرشح بالتزكية في مجموعته الإقليمية، لا يزال يتعين الفوز بتأييد أكثر من ثلثي أعضاء الجمعية العامة.

وحصلت البحرين على 186 صوتا وحصلت جمهورية الكونجو الديمقراطية على 183 صوتا وحصلت ليبيريا على 181 صوتا، فيما حصدت كولومبيا ولاتفيا 180 و178 صوتا على الترتيب.

وكانت الجمعية العامة انتخبت يوم الاثنين وزيرة الخارجية الألمانية السابقة أنالينا بيربوك رئيسة للجمعية التي تضم 193 عضوا لدورتها الثمانين التي تبدأ في سبتمبر أيلول.