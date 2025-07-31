البرتغال تخطو بحذر نحو الاعتراف بدولة فلسطينية

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لشبونة (رويترز) – قال رئيس الوزراء البرتغالي لويس مونتينيجرو يوم الخميس إن الحكومة المنتمية إلى تيار يمين الوسط ستتشاور مع الأحزاب السياسية الرئيسية والرئيس المحافظ مارسيلو ريبلو دي سوزا بشأن احتمال الاعتراف بدولة فلسطينية.

اتبعت البرتغال نهجا أكثر حذرا تجاه الاعتراف بدولة فلسطينية، قائلة إنها تريد التوصل إلى موقف مشترك مع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى أولا.

ويخالف موقف البرتغال ذلك الذي اتخذته جارتها إسبانيا، التي اعترفت حكومتها اليسارية بدولة فلسطينية في مايو أيار 2024 إلى جانب أيرلندا والنرويج ودعت الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي إلى أن تحذو حذوها.

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأسبوع الماضي أن بلاده تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية، لتصبح بذلك أول دولة غربية كبرى وذات ثقل في الاتحاد الأوروبي تقوم بذلك.

واتخذ ماكرون هذه الخطوة وسط غضب عالمي متنام بسبب المجاعة والدمار الناجمين عن الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة. وقالت بريطانيا وكندا إنهما ربما تعترفان أيضا بدولة فلسطينية.

وقال مونتينيجرو في بيان “قررت الحكومة تعزيز المشاورات مع الرئيس والأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان بهدف بحث الاعتراف بدولة فلسطينية في عملية قد يكون ختامها… في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر”.

ويعترف نحو 144 دولة من أصل 193 في الأمم المتحدة، ومن بينها معظم دول جنوب العالم وروسيا والصين والهند، بدولة فلسطين.

لكن لم يعترف بدولة فلسطينية إلا عدد قليل من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وعددها 27، ومعظمها دول شيوعية سابقة بالإضافة إلى السويد وقبرص.

ووافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على الاعتراف فعليا بفلسطين دولة ذات سيادة في نوفمبر تشرين الثاني 2012 من خلال رفع وضعها من “كيان” إلى “دولة غير عضو” تحمل صفة مراقب.

(إعداد نهى زكريا للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)