البرلمان الإيراني يصدق على اتفاق استراتيجي مع روسيا

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دبي (رويترز) – ذكرت وسائل إعلام رسمية يوم الأربعاء أن البرلمان الإيراني صدق على اتفاقية شراكة استراتيجية مدتها 20 عاما بين موسكو وطهران، في خطوة تعكس تعزيز العلاقات الثنائية بما في ذلك التعاون الدفاعي.

ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان وثيقة الشراكة الاستراتيجة في 17 يناير كانون الثاني الماضي، فيما صادق عليها البرلمان الروسي في أبريل نيسان.

ورغم خلو الاتفاق من بند يتعلق بالدفاع المشترك، فهو ينص على أن البلدين سيعملان معا في مواجهة التهديدات العسكرية وتعزيز التعاون في المجالات العسكرية والتقنية ويجريان مناورات مشتركة.

وعززت إيران وروسيا العلاقات العسكرية منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا عام 2022، واتهمت الدول الغربية طهران بتزويد روسيا بالصواريخ والطائرات المسيرة لاستخدامها في الهجمات على أوكرانيا وهو ما تنفيه طهران.

ويشمل الاتفاق أيضا عدة بنود تهدف إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية، أبرزها تعزيز التعاون المباشر بين البنوك وتشجيع استخدام الخدمات المالية للبلدين.

ودخل اتفاق التجارة الحرة بين إيران والاتحاد الاقتصادي الأوراسي بقيادة روسيا حيز التنفيذ الأسبوع الماضي، مما أدى إلى خفض الرسوم الجمركية بهدف تنشيط التبادل التجاري بين الاقتصادين الخاضعين لعقوبات غربية صارمة.