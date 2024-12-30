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البنتاجون: وقف إطلاق النار بين تركيا وقوات سوريا الديمقراطية صامد

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واشنطن (رويترز) – قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) يوم الاثنين إن وقف إطلاق النار بين تركيا والقوات التي يقودها الأكراد المدعومون من الولايات المتحدة في مدينة منبج ومحيطها بشمال سوريا ما زال صامدا.

وتوسطت واشنطن في وقف إطلاق نار أولي في وقت سابق من هذا الشهر بعد اندلاع القتال مع تقدم المعارضة المسلحة نحو دمشق والإطاحة بحكم بشار الأسد. لكن في 19 ديسمبر كانون الأول، قال مسؤول بوزارة الدفاع التركية إنه لا يوجد حديث عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين أنقرة وقوات سوريا الديمقراطية.

وقالت المتحدثة باسم البنتاجون سابرينا سينغ للصحفيين “وقف إطلاق النار صامد في ذلك الجزء الشمالي من سوريا”.

وقوات سوريا الديمقراطية هي الحليف الرئيسي في التحالف الأمريكي المناهض لتنظيم الدولة الإسلامية في سوريا. وتقود هذه العملية وحدات حماية الشعب، وهي الجماعة التي تعتبرها أنقرة امتدادا لمسلحي حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا والذي يقاتل الدولة التركية منذ 40 عاما.

وتعتبر تركيا حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب وقوات سوريا الديمقراطية جماعات إرهابية.

وتصنف الولايات المتحدة وحلفاء تركيا الغربيون حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية، لكن وحدات حماية الشعب وقوات سوريا الديمقراطية غير مشمولتين بالتصنيف نفسه.

وتحتفظ الولايات المتحدة بنحو 2000 جندي في سوريا يعملون مع قوات سوريا الديمقراطية لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية ومنع عودته، بعد أن كان قد استولى في عام 2014 على مساحات كبيرة من العراق وسوريا.

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