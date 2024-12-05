البيتكوين تبلغ عتبة المئة ألف دولار للمرة الأولى

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تخطّى سعر عملة البتكوين الرقمية الخميس عتبة المئة ألف دولار للمرة الأولى في تاريخها، وذلك بدفع من الآمال المعقودة على قُرب عودة الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب إلى البيت الأبيض والتوقّعات بإقراره تشريعات أكثر مرونة في مجال العملات المشفّرة.

وبلغ سعر البيتكوين 102,700 دولار في التعاملات الآسيوية المبكرة، وذلك بعيد إعلان ترامب أنّه سيعيّن فور توليّه منصبه في 20 كانون الثاني/يناير المحامي الجمهوري بول أتكينز، المؤيد لتطوير العملات الرقمية، رئيسا لهيئة تنظيم الأسواق المالية.

ومنذ فوز ترامب بالانتخابات في 5 تشرين الثاني/نوفمبر زادت قيمة العملة المشفرة بأكثر من 50%.

ومنذ بداية العام زادت قيمة البيتكوين بنسبة 134%.

وكان ترامب وصف العملات الرقمية خلال ولايته الأولى بأنها نصب واحتيال، لكنّ موقفه تغيّر بالكامل في هذا الشأن، حتّى إنه أطلق عملته الرقمية الخاصة، متعهّدا جعل الولايات المتحدة “العاصمة العالمية للبيتكوين والعملات الرقمية”.

وتطرّق ترامب خلال حملته الانتخابية إلى فكرة إقامة احتياطي وطني استراتيجي من البيتكوين، وقد حظي خلال حملته بدعم مجموعات ناشطة في مجال العملات الرقمية.

والبيتكوين الذي كان الغرض منه في البداية هو التهرّب من رقابة المؤسسات المالية التقليدية يرتكز على تقنية “سلسلة الكتل” التي تقوم مقام سجّل افتراضي غير قابل للتزوير يحفظ أثر كلّ الصفقات المبرمة.

وتسعى الهيئات الناظمة إلى سدّ الثغرات القانونية المحيطة بهذه الأصول الرقمية التي غالبا ما كانت موضع جدل وما زالت تعتبر من الوسائل المستخدمة لتبييض الأموال أو الاحتيال على أفراد.

وأتى هذا الارتفاع في سعر البيتكوين بعيد إعلان ترامب أنّه سيعيّن فور توليّه منصبه في 20 كانون الثاني/يناير المحامي الجمهوري بول أتكينز، المؤيد لتطوير العملات الرقمية، رئيسا لهيئة تنظيم الأسواق المالية.

وبول أتكينز الذي كان مفوضا في هذه الهيئة بين 2002 و2008 في عهد الرئيس الأسبق جورج بوش، سيخلف بذلك الديموقراطي غاري غينسلر الذي أعلن استقالته في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر بعد فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية.

ويشغل أتكينز حاليا منصب المدير العام لشركة “باتوماك غلوبل بارتنرز” الاستشارية في مجال إدارة المخاطر، كما أنه مستشار لـ”ديجيتال تشامبر”، وهي منظمة تروّج لتكنولوجيا “سلسلة الكتل” التي تعتمد عليها العملات المشفرة.

وعلى الرّغم من أنّ أتكينز ينتقد علانية استخدام العملات المشفرة لأغراض المضاربة، إلا أنّه يدعو باستمرار لتطوير هذا القطاع لأغراض المعاملات.

وفي معرض إعلانه عزمه على تعيين أتكينز قال ترامب إنّ الرئيس المقبل لهيئة تنظيم الأسواق المالية “يدرك أنّ الأصول الرقمية ضرورية لجعل أميركا أعظم مما كانت عليه في أي وقت مضى”.

دن/بم