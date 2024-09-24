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البيت الأبيض يحث الأمريكيين على مغادرة لبنان

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واشنطن (رويترز) – حث جون كيربي المتحدث باسم الأمن القومي في البيت الأبيض يوم الثلاثاء الأمريكيين الموجودين في لبنان على المغادرة الآن ما دامت الرحلات الجوية متاحة، وذلك مع تصاعد العنف بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية.

وأضاف كيربي في مقابلة مع شبكة (إيه.بي.سي نيوز) “نريد التأكيد على أنه لا تزال هناك خيارات (رحلات) تجارية متاحة للأمريكيين للمغادرة، ويجب أن يغادروا الآن ما دامت هذه الخيارات متاحة”، مشيرا إلى أن المسؤولين الأمريكيين على اتصال مستمر مع نظرائهم الإسرائيليين.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية