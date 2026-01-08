التحالف بقيادة السعودية يؤكد هروب زعيم الانفصاليين اليمنيين إلى الإمارات

afp_tickers

5دقائق

أعلن التحالف بقيادة السعودية الداعم للحكومة المعترف بها في اليمن، أن زعيم الانفصاليين الجنوبيين عيدروس الزبيدي فرّ إلى دولة الإمارات، بعد فشل المجلس الانتقالي الذي يرأسه في الاحتفاظ بالسيطرة على مناطق شاسعة في البلاد.

وسيطر المجلس الانتقالي المدعوم من أبوظبي، والذي يشكّل جزءا من الحكومة، الشهر الماضي على مناطق واسعة بينها حضرموت الغنية بالنفط. كما أعلن بدء مرحلة انتقالية تمهيدا لاستقلال الجنوب. الا أن قوات أخرى موالية للحكومة أجبرته بدعم عسكري من الرياض، على الانسحاب من المحافظة.

وأعلن المجلس الرئاسي اليمني الأربعاء فصل الزبيدي بتهمة “الخيانة العظمى”، فيما نفذ التحالف ضربات على محافظة الضالع التي يتحدر منها إثر تغيبه عن محادثات حول مستقبل جنوب اليمن في الرياض.

وأورد التحالف في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) “معلومات استخبارية موثوقة أن عيدروس الزبيدي وآخرين هربوا ليلا”، ساردا تفاصيل رحلته عبر البحر ثم بالجو من عدن إلى أبوظبي مرورا بأرض الصومال والصومال.

وبحسب التحالف، انتقل الزبيدي بواسطة البحر من عدن إلى ميناء بربرة في أرض الصومال بعد منتصف ليل الأربعاء.

ثم استقل “تحت إشراف ضباط إماراتيين” طائرة “إليوشين” روسية الصنع توقفت في مقديشو، قبل أن تتابع رحلتها إلى مطار عسكري في أبوظبي، حيث وصل مساء الأربعاء، بحسب المصدر نفسه.

ولم يصدر بعد اي تعليق من وزارة الخارجية الإماراتية على هذا الإعلان.

وأحدث هجوم المجلس الانتقالي الشهر المنصرم اضطرابات جديدة في اليمن، أفقر دول شبه الجزيرة العربية، والغارق منذ العام 2014 في نزاع بين المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران والذين يسيطرون على صنعاء ومناطق واسعة في شمال البلاد، والحكومة المعترف بها والمدعومة منذ 2015 من تحالف تقوده الرياض.

وكشف هذا الهجوم عن انقسامات عميقة بين الحليفين الخليجيين، السعودية والإمارات.

– “مطلوب” –

وتدعم كلّ من الرياض وأبوظبي منذ سنوات أطرافا مختلفة داخل الحكومة اليمنية. وكانت الإمارات جزءا من التحالف الذي تشكّل لدعم القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين.

في أوائل كانون الأول/ديسمبر، تحرّك المجلس الانتقالي الانفصالي برئاسة الزبيدي للسيطرة على مناطق واسعة بينها محافظة حضرموت الغنية بالنفط قبل أن ترغم قواته على التراجع.

واتهم المجلس الانتقالي الجنوبي الأربعاء السعودية بأنها “احتجزت تعسفيا” وفده إلى محادثات حول مستقبل جنوب اليمن دعت اليها الرياض. وأكد في بيان أن السعودية احتجزت أعضاء الوفد الخمسين ونقلتهم إلى جهة مجهولة، مطالبا بالإفراج عنهم فورا.

ونشر السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر الخميس صورة مع 19 مسؤولا، مؤكّدا أنه التقى وفد المجلس الانتقالي وبحث معه في ترتيبات عقد مؤتمر عن جنوب اليمن قريبا في الرياض.

ورأى آل جابر عبر منصة إكس أن “التحركات التي قام بها المجلس بتوجية من عيدروس الزبيدي (…) أسأت للقضية الجنوبية ولم تخدمها، وأضرت بوحدة الصف لمواجهة الأعداء”.

وكان المسؤول البارز في المجلس الانتقالي عمرو البيض أكد أن الزبيدي كان “بين شعبه” في عدن الأربعاء، حيث تولت قوات خاضعة لسيطرة نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عبد الرحمن المحرمي تأمين المباني الحكومية.

وفي دلالة على الامتعاض السعودي، تصدّر عنوان “وانتد” WANTED (“مطلوب”) الصفحة الأولى لصحيفة “عرب نيوز” الصادرة بالإنكليزية في الرياض، وتحته صورة للزبيدي مرتديا بزّة عسكرية.

ويسعى المجلس الانتقالي الجنوبي لإعلان الاستقلال وتأسيس دولة انفصالية.

وأعلن الزبيدي في الثاني من كانون الثاني/يناير دخول مرحلة انتقالية مدتها عامان تمهّد لاستقلال جنوب البلاد، يجرى خلالها “استفتاء شعبي” حوق “حق تقرير المصير لشعب الجنوب”، داعيا الى حوار بين شمال اليمن وجنوبه.

بور/ب ح/كام