التشكيل الجديد للحكومة اللبنانية

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بيروت (رويترز) – أعلن لبنان تشكيل حكومة جديدة يوم السبت بعد تدخل أمريكي مباشر غير معتاد، في خطوة تهدف إلى تقريب البلاد من الحصول على أموال إعادة الإعمار بعد حرب مدمرة دارت العام الماضي بين إسرائيل وجماعة حزب الله.

وفيما يلي التشكيل الجديد للحكومة اللبنانية‭‭:‬‬‬

نواف سلام رئيسا لمجلس الوزراء

طارق متري نائبا لرئيس مجلس الوزراء

ياسين جابر وزيرا للمالية

غسان سلامة وزيرا للثقافة

ميشال منسى وزيرا للدفاع الوطني

جوزيف الصدي وزيرا للطاقة والمياه

لورا الخازن لحود وزيرة للسياحة

حنين السيد وزيرة للشؤون الاجتماعية

يوسف رجي وزيرا للخارجية والمغتربين

عامر البساط وزيرا للاقتصاد والتجارة

كمال شحادة وزيرا للمهجرين ووزير دولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي

أحمد الحجار وزيرا للداخلية والبلديات

عادل نصار وزيرا للعدل

شارل الحاج وزيرا للاتصالات

نورا بايراقداريان وزيرة للشباب والرياضة

ريما كرامي وزيرة للتربية والتعليم العالي

جو عيسى الخوري وزيرا للصناعة

فادي مكي وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية

محمد حيدر وزيرا للعمل

فايز رسامني وزيرا للأشغال العامة والنقل

نزار هاني وزيرا للزراعة

بول مرقص وزيرا للإعلام

تمارا الزين وزيرة للبيئة

ركان ناصر الدين وزيرا للصحة العامة