التضخّم في تركيا يتباطأ في أيار/مايو إلى 35,4% على أساس سنوي

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تباطأ التضخّم في تركيا في أيار/مايو الماضي، للشهر الـ12 على التوالي، وصولا إلى 35,4 في المئة على أساس سنوي، وهو أدنى مستوى له منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2021، وفق أرقام رسمية صدرت الثلاثاء.

وقالت هيئة الإحصاء التركية، إنّ ارتفاع أسعار المستهلك جراء الانخفاض المستمر في قيمة الليرة التركية، بلغ 1,5 في المئة على مدى شهر واحدى.

وبحسب البيانات الرسمية، فإنّ ارتفاع الأسعار يؤثر بشكل خاص على التعليم (+41,7 في المئة) والإسكان (+67,4 في المئة) والصحة (+40,1 في المئة).

وكان التضخّم الذي بلغ 37,8 في المئة على أساس سنوي في نيسان/ابريل، قد تجاوز 75 في المئة في أيار/مايو 2024 على أساس سنوي، قبل أن يتباطأ شهرا بعد شهر.

ودفع هذا التراجع البنك المركزي التركي إلى خفض سعر الفائدة الرئيسي من 50 في المئة إلى 42,5 في المئة بين كانون الأول/ديسمبر وآذار/مارس، قبل أن يرفعه في نيسان/أبريل إلى 46 في المئة/ خصوصا في سياق زيادة الرسوم الجمركية الأميركية.

مع ذلك، أبقى البنك المركزي في نهاية أيار/مايو توقعاته للتضخّم من دون تغيير، عند 24 في المئة في نهاية العام 2025 و12 في المئة في نهاية العام 2026.

وتُقابَل الأرقام الرسمية للتضخّم بانتقادات من قبل خبراء اقتصاديين مستقلّين من مجموعة أبحاث التضخّم (Enag)، يقولون إنّ أسعار الاستهلاك ارتفعت بنسبة 71,2 في المئة على أساس سنوي.

ربا/ناش/ص ك