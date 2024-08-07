التوتر يلف إسرائيل ترقبا لهجوم تهدد به إيران ووكلاؤها

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من هانا كونفينو

الرملة (إسرائيل) (رويترز) – خزنت خدمة الإسعاف الإسرائيلية إمدادات من الدم في مركز محصن تحت الأرض وتخلصت المصانع من المواد الخطرة وتعكف سلطات المجالس البلدية على تفقد الملاجئ والتأكد من كفاية إمدادات المياه ترقبا لهجوم تهدد به إيران ووكلاؤها.

وتحصن إسرائيل جبهتها الداخلية منذ أشهر، واتخذت تدابير كثيرة منذ بدء الحرب في غزة في أكتوبر تشرين الأول الماضي حين نفذ آلاف المسلحين بقيادة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) هجوما مدمرا في تجمعات سكانية إسرائيلية.

لكن وتيرة التأهب تسارعت بشدة في الأيام العشرة الماضية بعد أن أصبح الصراع المحدود نسبيا مع جماعة حزب الله المدعومة من إيران في جنوب لبنان ينذر بأن يتحول إلى حرب إقليمية شاملة.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأربعاء أثناء مقابلة مع مجندين جدد في الجيش “أعلم أن مواطني إسرائيل في حالة تأهب، وأطلب منكم شيئا واحدا هو التحلي بالصبر ورباطة الجأش”.

وأضاف “مستعدون للدفاع والهجوم، نضرب أعداءنا وعازمون أيضا على الدفاع عن أنفسنا”.

وتجد إسرائيل نفسها الآن أمام خطر حرب متعددة الجبهات، حيث تواجه طائفة من الحركات المسلحة وهي حماس، وحزب الله، والحوثيون في اليمن، وجميعها مدعوم وممول من إيران، عدوها اللدود.

ومن المتوقع وقوع هجوم في الأيام المقبلة، بعد أن توعدت إيران وحزب الله بالثأر لاغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحماس، في طهران، واغتيال القائد العسكري لحزب الله فؤاد شكر في بيروت الأسبوع الماضي.

وتعود الإسرائيليون على أجواء الأزمة، بعد قلق وترقب وذعر على مدى أشهر وعقب هجوم إيراني بمئات الصواريخ في أبريل نيسان أحبطته الدفاعات الجوية الإسرائيلية ومساعدة حلفاء دوليين.

وأُجلي عشرات الآلاف من الأشخاص من المناطق الشمالية الواقعة في مرمى صواريخ حزب الله في بداية الحرب، وأصبحت مناطق حدودية كثيرة الآن مدن أشباح.

لكن قصف حزب الله إسرائيل بالصواريخ منذ فترة طويلة قد يصل إلى مناطق في عمقها وإلى أهداف حساسة مثل مدينة حيفا الساحلية في الشمال التي تعد هدفا سهلا لصواريخ الجماعة الشيعية.

ويشهد مستشفى رمبام في حيفا حالة تأهب منذ أكتوبر تشرين الأول الماضي، وأعد المستشفى منشآت محصنة تحت الأرض تتألف من ثلاثة طوابق لعلاج المرضى.

وقال ديفيد راتنر، المتحدث باسم المستشفى “نترقب ما سيحدث”.