الجامعة العربية تحذر ايران من “اشعال الفتنة” في سوريا

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حذرت الجامعة العربية الخميس من إشعال الفتنة في سوريا، ورفضت التصريحات الايرانية المُزعزعة للسلم الأهلي في سوريا، بعد إطاحة حليفها بشار الأسد.

وسقطت في الثامن من كانون الأول/ديسمبر حكومة الأسد الذي فر إلى روسيا التي كانت مع إيران أكبر الداعمين له، بعد أن سيطر تحالف الفصائل المعارضة على المدن السورية الواحدة تلو الأخرى، وصولا إلى دمشق.

ومع سقوط الأسد، خسرت إيران حليفا رئيسيا في المنطقة، كما اضعف حزب الله، حليفها في لبنان، إلى حد كبير بعد عام على الحرب مع إسرائيل.

وشددت الامانة العامة للجامعة العربية على “ضرورة احترام كافة الاطراف لسيادة سوريا ووحدة أراضيها واستقرارها، وحصر السلاح بيد الدولة، وحل اية تشكيلات مسلحة، ورفض التدخلات الخارجية المزعزعة للاستقرار”.

وبدأت السلطات السورية الجديدة الخميس عملية في معقل الأسد بعد اشتباكات دامية بين مقاتليها ومسلحين تابعين للحكومة السابقة.

وقالت الجامعة العربية “تتابع الأمانة العامة للجامعة العربية بقلق الأحداث التي تشهدها عدة مدن ومناطق سورية بهدف إشعال فتيل فتنة في البلاد”.

وتابعت “وفي ذات السياق، ترفض التصريحات الايرانية الاخيرة الرامية إلى تأجيج الفتن بين أبناء الشعب السوري، وتعيد التأكيد على ما جاء في بيان العقبة للجنة الاتصال حول سوريا من ضرورة “الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق وتقديم كل العون والاسناد له في هذه المرحلة الدقيقة واحترام ارادته وخياراته”.

والأحد توقّع المرشد الأعلى للجمهورية الاسلامية علي خامنئي “ظهور مجموعة من الشرفاء الاقوياء” في سوريا مشيرا إلى أنه “ليس لدى الشباب السوري ما يخسره”.

وانتقد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي الخميس تقارير إعلامية لم يحددها بشأن “تدخل إيران في الشؤون الداخلية السورية” ووصفها بأنها “لا أساس لها”.

وأضاف في بيان أن إيران ملتزمة “دعم وحدة اراضي سوريا ووحدتها الوطنية وتبلور نظام سياسي شامل”.

وانتقد قادة سوريا الجدد إيران لدورها في سوريا على مر السنين.

وكتب وزير الخارجية السوري الجديد على منصة اكس الثلاثاء “على إيران أن تحترم إرادة الشعب السوري وسيادة وسلامة بلاده”.

وأضاف “نحذرهم من نشر الفوضى في سوريا ونحملهم مسؤولية تبعات تصريحاتهم الأخيرة”.

بور/ليل/ود