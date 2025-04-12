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الجزائر تحتج على احتجاز فرنسا موظفا قنصليا من مواطنيها

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تونس (رويترز) – احتجت الجزائر يوم السبت على احتجاز فرنسا موظفا قنصليا جزائريا على خلفية ما يقال إنه اختطاف لمواطن جزائري في فرنسا، وذلك في أحدث توتر بين البلدين.

وقالت وزارة الخارجية الجزائرية إن هذا التحول القضائي غير المسبوق في تاريخ العلاقات بين البلدين يهدف إلى تعطيل مسيرة إحياء العلاقات الثنائية.

وأضافت “ترفض الجزائر رفضا قاطعا، شكلا ومضمونا، الأسباب التي قدمتها النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب قصد تبرير قرارها بوضع الموظف القنصلي رهن الحبس الاحتياطي”.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

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