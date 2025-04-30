الجولة الرابعة للمباحثات الإيرانية الأميركية حول النووي في روما السبت (طهران)

afp_tickers

3دقائق

أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الأربعاء أن الجولة الرابعة من المحادثات النووية مع الولايات المتحدة، بوساطة عمانية، ستُعقد السبت في روما.

وقال عراقجي بعد اجتماع لمجلس الوزراء “ستُعقد الجولة التالية من المفاوضات في روما”، مضيفا “سنعقد أيضا الجمعة عشية (المحادثات) اجتماعا مع ثلاث دول أوروبية”.

ولا تزال فرنسا وبريطانيا وألمانيا من البلدان الأعضاء في الاتفاق النووي التاريخي المبرم عام 2015 مع إيران، بجانب الصين وروسيا.

وكانت الولايات المتحدة انسحبت أحاديا منه بعد ثلاث سنوات، خلال الرئاسة الأولى لدونالد ترامب. وبعد ذلك تراجعت إيران تدريجا عن التزاماتها الواردة فيه.

وكان الرئيس الأميركي الذي يريد اتفاقا جديدا مع إيران، قد دعا طهران إلى التفاوض في آذار/مارس الماضي، مع تهديدها بهمل عسكري في حال فشلت الدبلوماسية.

وبدأت الدولتان المتعاديتان منذ أربعة عقود، محادثات في 12 نيسان/ابريل بوساطة سلطنة عمان. وأجريت مباحثات أيضا يومي 19 و26 نيسان/أبريل.

وعُقدت الجولة الثانية من المحادثات في روما، فيما عُقدت الجولتان الأولى والأخيرة في مسقط بسلطنة عمان.

وينص الاتفاق الذي ينتهي في تشرين الأول/اكتوبر 2025، أي بعد عشر سنوات من دخوله حيز التنفيذ، على إمكان إعادة فرض العقوبات إذا لم تحترم إيران التزاماتها.

حذرت فرنسا الاثنين من أنها لن تتوانى “ولو لثانية واحدة” إلى جانب ألمانيا والمملكة المتحدة، عن إعادة فرض عقوبات على طهران في حال كان أمن أوروبا مهددا بالبرنامج النووي الإيراني.

ودانت إيران الأربعاء هذه “التهديدات”.

وقالت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة في رسالة إن “اللجوء إلى التهديدات والابتزاز الاقتصادي أمر غير مقبول بتاتا ويشكل انتهاكا صارخا لمبادئ شرعة الأمم المتحدة”.

وأشارت البعثة الإيرانية في رسالتها إلى أن “الدبلوماسية الحقيقية لا تجوز تحت التهديد أو الضغط”.

وشددت على أنه “إذا كانت فرنسا وشركاؤها مهتمين حقا بالتوصل إلى حل دبلوماسي فعليهم التخلي عن الإكراه”.

سبر-اب/جك/غ ر