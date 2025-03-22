الجيش: إسرائيل تشن ضربات على أهداف تابعة لحزب الله في جنوب لبنان

reuters_tickers

1دقيقة

القدس (رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي إنه يهاجم أهدافا تابعة لحزب الله يوم السبت بعدما أصدر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمرا بشن ضربات على عشرات الأهداف “الإرهابية” في لبنان.

وقال نتنياهو في بيان “ردا على إطلاق صواريخ على إسرائيل هذا الصباح، أصدر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس توجيهات للجيش بالتحرك بقوة ضد عشرات الأهداف الإرهابية في لبنان”.

وبعد فترة وجيزة من بيان نتنياهو أعلن الجيش الإسرائيلي أنه يهاجم أهدافا تابعة لحزب الله في جنوب لبنان.