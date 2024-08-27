الجيش الإسرائيلي: إنقاذ رهينة من نفق في غزة في “عملية معقدة”

reuters_tickers

4دقائق

القدس (رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي يوم الثلاثاء إن قواته استعادت رهينة من نفق في جنوب قطاع غزة في “عملية إنقاذ معقدة” بعد مرور أكثر من عشرة أشهر على خطف مسلحين بقيادة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) له في السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وأضاف الجيش إن قايد فرحان القاضي (52 عاما)، وهو بدوي من جنوب إسرائيل، انتقل إلى مستشفى وحالته مستقرة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري إن القاضي أُنقذ من نفق لكنه لم يذكر تفاصيل عن العملية.

وذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه تحدث إلى القاضي، وأشاد بالقوات التي شاركت في عملية إنقاذه، مؤكدا أن إسرائيل ستعمل “بلا كلل” لاستعادة جميع الرهائن.

وقال “نحن نفعل ذلك بطريقتين رئيسيتين: من خلال المفاوضات وعمليات الإنقاذ. وكلتا الطريقتين تتطلب وجودنا العسكري في الميدان، والضغط العسكري المتواصل على حماس”.

ولقيت عملية الإنقاذ ترحيبا من القادة الإسرائيليين الذين يتعطشون لأخبار جيدة بعد مرور نحو عام على حملة مضنية شهدت تزايد الضغوط على الحكومة لبذل جهود أكبر لإعادة أكثر من 100 رهينة إلى ديارهم.

وقال الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج إن عملية الإنقاذ تمثل “لحظة فرح لدولة إسرائيل والمجتمع الإسرائيلي ككل”.

ومع تأكيد عملية الإنقاذ، أظهرت قنوات التلفزيون الإسرائيلية طائرة هليكوبتر عسكرية تهبط في المستشفى وطاقم طبي وسيارة إسعاف في استقبال فرحان القاضي.

وقال شقيقه حاتم القاضي لقناة 12 التلفزيونية “حالته جيدة وهو يخضع الآن لفحوصات” وأضاف أن شقيقه فقد الكثير من وزنه.

ومضى يقول “نحن سعداء لأننا رأيناه حيا، في المقام الأول. سأل عن عائلته، عن أحوال أبنائه ووالدته”.

واقتيد القاضي رهينة من تجمع ماجن السكني الذي كان واحدا من مجموعة تجمعات إسرائيلية تعرضت لهجوم مقاتلي حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول.

واقتيد أكثر من 250 إسرائيليا وأجنبيا رهائن إلى غزة في الهجوم الذي أدى إلى مقتل نحو 1200 شخص.

وبعد إنقاذ القاضي ما زال 108 رهائن إسرائيليين وأجانب في غزة، لكن من المعروف أن نحو ثلثهم لاقوا حتفهم، وما زال مصير الآخرين مجهولا.

وتأتي هذه العملية بعد إنقاذ أربعة رهائن إسرائيليين في يونيو حزيران الماضي، وجاءت في وقت تستمر فيه محادثات لمحاولة التوصل إلى اتفاق لوقف القتال في غزة وإعادة الرهائن مقابل إطلاق سراح سجناء فلسطينيين.

وقتلت القوات الإسرائيلية أكثر من 40 ألف فلسطيني في الحملة التي دكت أجزاء كبيرة من قطاع غزة ودفعت أغلب سكانه البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة إلى النزوح وإلى إقامة مئات الآلاف منهم في ملاجئ مؤقتة.