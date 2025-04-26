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الجيش الإسرائيلي: اعتراض صاروخ أطلق من اليمن على إسرائيل

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القاهرة (رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي إنه جرى في الساعات الأولى من صباح يوم السبت اعتراض صاروخ أطلق من اليمن، وذلك قبل أن يدخل إسرائيل.

وذكر الجيش في بيان أن صفارات الإنذار دوت في عدد من المناطق في إسرائيل في أعقاب إطلاق الصاروخ.

وأعلنت جماعة الحوثي في اليمن مسؤوليتها عن الهجوم قائلة إنها أطلقت صاروخا باليستيا باتجاه قاعدة نيفاتيم الجوية في جنوب إسرائيل.

وقالت الجماعة في بيان ألقاه المتحدث العسكري باسمها يحيى سريع وبثه التلفزيون إنها استهدفت القاعدة “في منطقة النقب المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي من نوع ’فلسطين2’. وقد وصل إلى هدفه بنجاح”.

ويتعهد الحوثيون بتصعيد هجماتهم على أهداف، بعضها داخل في إسرائيل، ردا على الضربات الأمريكية المكثفة التي تشن ضدهم.

وأسفرت الضربات الأمريكية عن مقتل العشرات. وتقول واشنطن إنها تهدف للتصدي لتهديدات الحوثيين للملاحة في البحر الأحمر.

وتعهد الحوثيون بتوسيع نطاق أهدافهم في إسرائيل بعد استئنافها للهجوم على غزة الشهر الماضي.

وتسبب الحوثيون في اضطراب حركة الملاحة في البحر الأحمر وشنوا أكثر من 100 هجوم منذ بدء حرب إسرائيل مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في أواخر عام 2023. ويقولون إن عملياتهم تهدف إلى إسناد الفلسطينيين.

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