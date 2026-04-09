الجيش الإسرائيلي: قتلنا “سكرتير” الأمين العام لجماعة حزب الله اللبنانية

reuters_tickers

1دقيقة

9 أبريل نيسان (رويترز) – قالت إسرائيل اليوم الخميس إنها قتلت “السكرتير الشخصي” لنعيم قاسم الأمين العام لجماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران في غارة على بيروت خلال الليل.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان “هاجم جيش الدفاع وقضى أمس (الأربعاء) في بيروت على المدعو علي يوسف حرشي السكرتير الشخصي لأمين عام حزب الله الإرهابي وابن شقيق نعيم قاسم”.

وأضاف “كان حرشي مقربا ومستشارا شخصيا للأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، ولعب دورا مركزيا في إدارة مكتبه وتأمينه”.

(إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية – تحرير سها جادو)