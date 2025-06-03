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الجيش الإسرائيلي: مقتل 3 جنود في قتال بشمال غزة

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(رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي يوم الثلاثاء إن ثلاثة من جنوده قتلوا في قتال بشمال قطاع غزة.

وجاء الإعلان عن مقتل الجنود بعد ساعات من إعلان الجناح العسكري لحركة حماس يوم الاثنين أن مقاتليه يخوضون “اشتباكات ضارية” مع القوات الإسرائيلية شمال القطاع.

وجاء في بيان كتائب القسام “مجاهدو القسام يخوضون اشتباكات ضارية مع جنود الاحتلال من المسافة صفر ويوقعون جنود العدو بين قتيل وجريح شرق مخيم جباليا شمال القطاع”.

بدأت إسرائيل هجومها على غزة بعد أن اقتحم مسلحون من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) الحدود من غزة المحاصرة، وهاجموا الإسرائيليين في منازلهم وسياراتهم وفي مهرجان موسيقي. وتقول إسرائيل إن الهجوم أسفر عن مقتل 1200 شخص واقتياد 251 شخصا رهائن إلى غزة. وكان هناك أربعة آخرون محتجزين بالفعل لدى حماس.

وأسفرت الحملة الإسرائيلية التالية عن مقتل أكثر من 54 ألف فلسطيني وتدمير مساحات كبيرة من غزة بما شمل معظم مباني القطاع. ويعيش معظم السكان الآن في مخيمات مؤقتة.

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