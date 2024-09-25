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الجيش الإسرائيلي سيستدعي لواءين من قوة الاحتياط للجبهة الشمالية

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القدس (رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي يوم الأربعاء إنه سيستدعي لواءين إضافيين من قوات الاحتياط لتنفيذ مهام عملياتية على الجبهة الشمالية، وذلك بعد أيام من هجمات جوية متصاعدة قصفت أهدافا لجماعة حزب الله اللبنانية في مناطق متعددة من لبنان.

وذكر الجيش في بيان “استدعاء اللواءين سيسمح بمواصلة الجهود القتالية ضد منظمة حزب الله الإرهابية، وحماية مواطني دولة إسرائيل، وخلق الظروف لإعادة سكان الشمال بأمان إلى منازلهم”.

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