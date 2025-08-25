The Swiss voice in the world since 1935
الجيش الإسرائيلي يؤكد شن غارة في محيط مستشفى ناصر بخان يونس

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

(رويترز) – أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذه غارة جوية في محيط مستشفى ناصر بخان يونس في قطاع غزة يوم الاثنين وأن رئيس هيئة الأركان أمر بفتح تحقيق في الحادث.

وقال مسؤولون بقطاع الصحة الفلسطيني إن الغارة أودت بحياة ما لا يقل عن 20 شخصا، من بينهم خمسة صحفيين، أحدهم يعمل مع رويترز.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان “رئيس الأركان الجنرال أيال زامير وجه بإجراء تحقيق أولي في أقرب وقت ممكن. جيش الدفاع يعبر عن أسفه لأي ضرر لحق بأفراد غير متورطين (في القتال)، وهو لا يوجه ضرباته نحو الصحفيين بصفتهم هذه، ويعمل قدر الإمكان على الحد من المساس بهم، مع الاستمرار في الحفاظ على أمن قواته”.

(تغطية صحفية جنى شقير – إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

هل لاحظت حدوث تغييرات في حياتك نتيجة القواعد التجارية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة؟

برأيك، كيف يمكن أن تؤثر سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية على حياتك؟ .

شارك في الحوار
15 إعجاب
17 تعليق
عرض المناقشة

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

أين ترى مستقبل قارتك؟

تعيش بعض مناطق العالم على وَعْدٍ بمستقبلٍ مشرق . لكن، كيف يبدو الواقع فعلاً؟

شارك في الحوار
22 إعجاب
18 تعليق
عرض المناقشة

نقاش
يدير/ تدير الحوار: أناند شاندراسيخار

هل واجهت نقصًا في الغذاء أو ارتفاعًا في أسعار المواد الغذائية في بلدك مؤخرًا؟

ازدياد الصراعات، والطقس غير المتوقع، والصدمات الاقتصادية جعلت سلاسل إمداد الغذاء أكثر عرضة للاضطرابات.

شارك في الحوار
1 تعليق
عرض المناقشة
