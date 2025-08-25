الجيش الإسرائيلي يؤكد شن غارة في محيط مستشفى ناصر بخان يونس

(رويترز) – أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذه غارة جوية في محيط مستشفى ناصر بخان يونس في قطاع غزة يوم الاثنين وأن رئيس هيئة الأركان أمر بفتح تحقيق في الحادث.

وقال مسؤولون بقطاع الصحة الفلسطيني إن الغارة أودت بحياة ما لا يقل عن 20 شخصا، من بينهم خمسة صحفيين، أحدهم يعمل مع رويترز.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان “رئيس الأركان الجنرال أيال زامير وجه بإجراء تحقيق أولي في أقرب وقت ممكن. جيش الدفاع يعبر عن أسفه لأي ضرر لحق بأفراد غير متورطين (في القتال)، وهو لا يوجه ضرباته نحو الصحفيين بصفتهم هذه، ويعمل قدر الإمكان على الحد من المساس بهم، مع الاستمرار في الحفاظ على أمن قواته”.

(تغطية صحفية جنى شقير – إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)