الجيش الإسرائيلي يعلن قتل قيادي في حركة الجهاد الإسلامي بالضفة الغربية

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أعلن الجيش الإسرائيلي الجمعة أنه قتل عنصرين مسلحين أحدهما قائد حركة الجهاد الإسلامي بمخيم نور شمس للاجئين الفلسطينيين في طولكرم بالضفة الغربية المحتلة.

وقال الجيش في بيان “أغارت طائرة على منطقة طولكرم وقضت على محمد عبد الله، قائد تنظيم الجهاد الإسلامي الإرهابي في مخيم نور شمس”، مشيرا أيضا إلى أنه قتل مقاتلا آخر.

من جانبها، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان صدر خلال الليل بأن القتيلين هما “محمد إياد محمد عبد الله (20 عاما) وعوض جميل صقر عمر (31 عاما)” اللذين سقطا “جراء قصف الاحتلال قرب مخيم نور شمس بطولكرم”.

ووفقا للجيش، كان عبد الله خليفة لمحمد جابر المعروف باسم “أبو شجاع” والذي قُتل في 29 آب/أغسطس في نور شمس.

ويتهم الجيش الإسرائيلي محمد عبد الله بأنه “متورط في هجمات عديدة في المنطقة”، وفق بيان له نشر على تلغرام.

وفي نور شمس، تعلن الأجنحة المسلحة لمختلف الفصائل الفلسطينية بانتظام أنها خسرت عناصر في معارك ضد جنود أو في غارات تشنها طائرات إسرائيلية.

ويقطن أكثر من 13 ألف فلسطيني مخيم نور شمس للاجئين الذي أقيم عام 1952 لإيواء الفلسطينيين الذين فروا أو أجبروا على الفرار من قرى محيطة بحيفا لدى قيام إسرائيل قبل أربع سنوات على ذلك.

وفي بيان صدر الجمعة، نعى القيادي في حركة حماس محمود مرداوي “شهيدي مخيم نور شمس، اللذين ارتقيا بقصف الاحتلال”، مؤكدا أن “جرائم الاحتلال ستشعل الأرض لهيبا تحت أقدام جيشه المذعور”.

وتشهد الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967 تصاعدا في وتيرة العنف منذ أكثر من عام، لكن الوضع تدهور منذ أن اندلعت الحرب في قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي إثر هجوم غير مسبوق لحركة حماس على جنوب إسرائيل.

بور-روك/جص-لين/ح س