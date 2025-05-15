الجيش الإسرائيلي يقتل 5 مسلحين فلسطينيين بالضفة الغربية بعد مقتل إسرائيلية حبلى

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القدس/رام الله (رويترز) – قتل الجيش الإسرائيلي خمسة مسلحين فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة يوم الخميس بعد ساعات من مقتل إسرائيلية حبلى في إطلاق نار، بينما دعا قادة متشددون مؤيدون للاستيطان بينهم وزير في الحكومة إلى تدمير بلدات فلسطينية.

وقال الجيش في بيان إنه قتل خمسة “إرهابيين” وألقى القبض على سادس بعدما تحصنوا في مبنى ببلدة طمون، وذلك في أعقاب تبادل لإطلاق النار واستخدام جنود إسرائيليين صواريخ محمولة على الكتف.

وأصدر الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية بيانا في وقت لاحق قال فيه إن خمسة من عناصرها قتلوا في اشتباك مع القوات الإسرائيلية التي حاصرت منزلهم في بلدة طمون شمال الضفة الغربية.

وطمون بلدة فلسطينية تبعد نحو 35 كيلومترا عن مستوطنة بروخين الإسرائيلية التي قُتلت بالقرب منها الإسرائيلية تسيلا جيز مساء يوم الأربعاء في إطلاق نار أثار غضب قادة إسرائيليين.

وقال الجيش إنه يبحث عن المسؤولين عن إطلاق نار يوم الأربعاء، دون أن يكشف عن هوياتهم. ولم يتضح بعد ما إن كانت العملية في طمون مرتبطة بذلك.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن إطلاق النار الذي وقع في خضم واحدة من أكبر العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية منذ عقدين وبينما يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة.

وسُمع دوي إطلاق نار في بلدة طمون في حين أظهرت لقطات لرويترز ألسنة اللهب والدخان الأسود في الطابق العلوي من منزل بينما كان جنود إسرائيليون واقفين أمامه. وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن الجيش الإسرائيلي يهدم المنزل الذي قُتل فيه الشبان الفلسطينيون.

وقال الجيش الإسرائيلي إن جنوده حددوا هوية “الإرهابيين” في أحد المباني خلال عملية ليلية في طمون ومدينة طوباس المجاورة.

وذكر الجيش أن الجنود عثروا على البنادق التي استخدمها المسلحون. وقال الجيش أيضا إنه ألقى القبض على ثلاثة مسلحين في طوباس.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن الجيش أخذ جثث أربعة من القتلى. وقالت جمعية الهلال الأحمر المحلية إنها انتشلت جثة خامسة من مبنى محترق.