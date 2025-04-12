الجيش الإسرائيلي يوسع عمليته في غزة وحماس تنشر فيديو لرهينة

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أعلنت إسرائيل السبت أن قواتها أحكمت سيطرتها على محور رئيسي في جنوب قطاع غزة وأنها ستوسع هجومها ليشمل معظم أراضي القطاع الفلسطيني الذي تمزقه الحرب، فيما نشرت حماس مقطع فيديو لرهينة إسرائيلي.

ويظهر الفيديو الذي نشرته كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، والذي لم تتمكن وكالة فرانس برس من التحقق من صحته وتاريخ تسجيله، الرجل جالسا في غرفة ضيقة. وفي حديثه أمام الكاميرا، انتقد الحكومة الإسرائيلية لعدم تمكنها حتى الآن من تأمين الإفراج عنه.

يأتي ذلك فيما أملت حركة حماس الفلسطينية في إحراز “تقدم حقيقي” في المحادثات المقررة في القاهرة للتوصل إلى هدنة في قطاع غزة حيث تستمر الغارات الإسرائيلية.

وبعد شهرين من الهدنة، استأنفت إسرائيل ضرباتها وعملياتها البرية في القطاع مع تأكيد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن زيادة الضغف العسكري هو السبيل الوحيد لإرغام حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على إطلاق الرهائن الذين احتجزتهم أثناء هجومها على جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس السبت في بيان خاطب فيه السكان الفلسطينيين “قريبا، ستتكثف عمليات (الجيش) وستتوسع لتشمل مناطق أخرى في القسم الأكبر من غزة. وعليكم إخلاء مناطق القتال”.

كما أعلن كاتس أن الجيش الإسرائيلي أحكم سيطرته على محور موراغ الرئيسي والواقع بين مدينتي رفح وخان يونس في جنوب قطاع غزة المدمر والمحاصر.

وأضاف “حان الوقت للنهوض والقضاء على حماس وتحرير جميع الرهائن الإسرائيليين. هذه هي الطريقة الوحيدة لإنهاء الحرب”.

في وقت لاحق، دعا الجيش الإسرائيلي سكان مدينة خان يونس ومحيطها في جنوب قطاع غزة إلى إخلائها، استعدادا لتوجيه ضربة ردا على إطلاق صواريخ.

وقال الجيش عبر منصة إكس إن قواته تعمل “بقوة كبيرة في المنطقة وستضرب بقوة أي مكان يتم إطلاق الصواريخ منه”.

وكان قد أعلن الجيش الإسرائيلي السبت أن قواته الجوية اعترضت ثلاثة مقذوفات تبين أنها عبرت الى أراضي الدولة العبرية بعد إطلاقها من جنوب غزة السبت.

وقال الجيش في بيان “بعد إطلاق صافرات الإنذار قبل قليل في مناطق مفتوحة قرب قطاع غزة، قامت القوات الجوية باعتراض ثلاثة مقذوفات تبين أنها عبرت الى الأراضي الإسرائيلية انطلاقا من جنوب غزة. لم يسجل وقوع إصابات”.

وعاد وأعلن في وقت لاحق وفي بيان منفصل عن اعتراض مقذوف آخر بالقرب من القطاع دون تسجيل إصابات.

واندلعت الحرب إثر هجوم مباغت شنته الحركة الفلسطينية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، أسفر عن مقتل 1218 شخصا، معظمهم مدنيون، وفقا لإحصاء وكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام إسرائيلية رسمية.

وخُطف خلال هجوم حماس 251 رهينة، لا يزال 58 منهم محتجزين في قطاع غزة، بينما لقي 34 حتفهم، وفق تقديرات الجيش الإسرائيلي.

– وفد من حماس في القاهرة –

وأحصت وزارة الصحة التي تديرها حماس مقتل 1563 فلسطينيا على الأقل منذ استئناف اسرائيل عملياتها العسكرية في 18 آذار/مارس، ما يرفع الى 50933 إجمالي عدد القتلى منذ اندلاع الحرب.

وفي وقت سابق، أعلن مصدر مطلع في حماس لوكالة فرانس برس إجراء محادثات السبت في القاهرة بين مسؤولين مصريين ووفد من الحركة برئاسة خليل الحية.

وقال المصدر مشترطا عدم الكشف عن اسمه “نأمل أن يحقق اللقاء تقدما حقيقيا للتوصل لاتفاق لوقف الحرب ووقف العدوان وانسحاب قوات الاحتلال الكامل من قطاع غزة”.

وأوضح أن الحركة “لم تتلقَّ أي اقتراحات جديدة بشأن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى” مشيرا إلى أن الاتصالات والمباحثات التي يجريها الوسطاء ما تزال جارية.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية الجمعة أن مصر وإسرائيل تبادلتا مسودة وثائق حول اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن.

وأفادت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” أن المقترح المصري ينص على الإفراج عن ثماني رهائن أحياء وثماني جثث مقابل هدنة تراوح بين 40 و70 يوما، وإطلاق سراح عدد كبير من السجناء الفلسطينيين.

وأفادت تقارير إعلامية إسرائيلية نقلا عن مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف تأكيده أن “اتفاقا جديا للغاية يتبلور” مشيرا الى أنها “مسألة أيام”.

وأكدت حماس في بيان السبت أن “المعادلة واضحة” تتمثل بـ “إطلاق الأسرى (الإسرائيليين) مقابل وقف الحرب، العالم يقبلها ونتانياهو يرفضها” محذرة من أن “كل يوم تأخير (في التوصل لاتفاق لتثبيت وقف النار) يعني مزيدا من القتل للمدنيين الفلسطينيين العزل، ومصيرا مجهولا لأسرى الاحتلال”.

وحملت حماس نتانياهو “مسؤولية إدامة الحرب ومعاناة أسراه وشعبنا”.

– ضربات مميتة جديدة –

أتاحت هدنة دخلت حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/يناير، إعادة 33 من الرهائن بينهم ثماني جثث، مقابل الافراج عن نحو 1800 من المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

ولم تثمر جهود إعادة تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار.

وأعلن الدفاع المدني في غزة السبت مقتل فلسطيني وإصابة آخرين في غارة جوية إسرائيلية غرب خان يونس جنوب قطاع غزة.

ودُفن أربعة فلسطينيين آخرين في اليوم نفسه بعد غارة إسرائيلية على منزلهم في شرق مدينة غزة (شمال)، بحسب صور لوكالة فرانس برس.

وقالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان في بيان إنه “بين 18 آذار/مارس و9 نيسان/أبريل 2025، أصابت 224 غارة إسرائيلية تقريبا مباني سكنية وخياما للنازحين”، مشيرة الى أنها تتحقق “من معلومات تتعلّق بنحو 36 غارة، مفادها أنّ الضحايا الموثّقين حتّى اللحظة همّ من النساء والأطفال حصرا”.

بور/شي-ريم-ح س/ود