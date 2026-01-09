الجيش السوري يعلن وقف إطلاق نار في حلب بعد اشتباكات مع قوات سوريا الديمقراطية

reuters_tickers

7دقائق

حلب (سوريا) 9 يناير كانون الثاني (رويترز) – أعلنت وزارة الدفاع السورية وقف إطلاق النار في ثلاثة أحياء بمدينة حلب بشمال البلاد فجر اليوم الجمعة، في خطوة يمكن أن تؤدي لإنهاء أحدث جولة من القتال بين القوات الحكومية والمقاتلين الأكراد.

واستمر التبادل العنيف لإطلاق النار حتى ساعات متأخرة من الليل، وحاول رجال الإنقاذ جاهدين إخماد الحرائق التي اندلعت جراء القصف، قبل أن تعلن وزارة الدفاع منح المجموعات المسلحة مهلة ست ساعات لمغادرة المناطق التي شهدت قتالا.

وتمثل هذه المواجهات بين دمشق والسلطات الكردية، التي تتقاعس عن الاندماج في الحكومة المركزية، تحديا كبيرا للرئيس السوري أحمد الشرع، الذي تعهد بتوحيد البلاد بعد حرب أهلية استمرت 14 عاما.

وأعلنت وزارة الدفاع في بيان “إيقاف إطلاق النار في محيط أحياء الشيخ مقصود والأشرفية وبني زيد بمدينة حلب، اعتبارا من الساعة 03:00 بعد منتصف الليل”.

وجاء في البيان “يُطلب من المجموعات المسلحة في أحياء الشيخ مقصود والأشرفية وبني زيد مغادرة المنطقة بدءا من الساعة 03:00 بعد منتصف الليل، وتنتهي المهلة في تمام الساعة 09:00 صباحا من يوم غد الجمعة”.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، تصاعدت أعمدة الدخان في المدينة، وسمع دوي قصف مدفعي في أرجاء حلب، بينما حاول المقاتلون الأكراد التصدي لتقدم القوات وعدم التفريط في الأحياء الخاضعة لسيطرتهم.

وقالت السلطات السورية إن القتال، الذي اندلع يوم الثلاثاء، أسفر عن نزوح أكثر من 140 ألف شخص من منازلهم ومقتل سبعة مدنيين على الأقل.

* تعثر الجهود

منح الجيش السوري يوم الخميس سكان الأحياء التي تسيطر عليها القوات الكردية في حلب فرصة لإخلائها قبل شن غارات جديدة هناك. ونشر الجيش أكثر من سبع خرائط تحدد المناطق التي قال إنها ستكون مستهدفة، وأعلن عن فرض حظر تجول في حيي الشيخ مقصود والأشرفية اعتبارا من الساعة الثالثة عصرا بالتوقيت المحلي (1200 بتوقيت جرينتش).

وقالت القوات الكردية، بما فيها قوات سوريا الديمقراطية وقوات الأمن الداخلي (الأسايش)، إنها تصدت لهجمات القوات السورية.

ودعت الولايات المتحدة يوم الخميس إلى وقف الاشتباكات بين القوات الحكومية والمقاتلين الأكراد في حلب بشمال سوريا، معبرة عن قلقها البالغ إزاء الوضع الراهن.

وقال توم برّاك، المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، إن الولايات المتحدة وحلفاءها على استعداد لدعم الجهود الرامية إلى خفض التوتر بين القوات الحكومية والقوات الكردية التي تضم قوات سوريا الديمقراطية.

وقال مظلوم عبدي، قائد قوات سوريا الديمقراطية، إن قيام القوات الحكومية بشن ضربات ونشر دبابات يقوض فرص التوصل إلى تفاهمات ويهيء الظروف لتغييرات ديموغرافية خطيرة ويعرض حياة المدنيين المحاصرين لخطر المجازر.

وذكر مسؤولان حكوميان لرويترز أن مفاوضات تجري بشأن انسحاب القوات الكردية من المدينة.

وأكدت الحكومة السورية في بيان أن الاستقرار لا يمكن تحقيقه بوجود أسلحة خارجة عن سلطة الدولة، مضيفة أن الحل الوحيد هو عودة السيطرة الحكومية للحفاظ على وحدة سوريا.

وفي بيان مكتوب، نفت قوات الأسايش أن تكون قواتها قد طلبت ممرا آمنا، ودعت بدلا من ذلك حكومة دمشق إلى سحب قواتها.

وقالت تركيا إنها مستعدة لمساعدة سوريا في حال طُلب منها ذلك.

وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره العماني “للأسف، أدت الهجمات التي طالت المدنيين في حلب إلى تفاقم المخاوف بشأن النوايا الحقيقية لقوات سوريا الديمقراطية، ورسمت صورة متشائمة بشأن جهود السلام”.

وأضاف “إصرار قوات سوريا الديمقراطية على حماية ما تملكه بأي ثمن هو أكبر عقبة أمام تحقيق السلام والاستقرار في سوريا”.

وتعتبر تركيا قوات سوريا الديمقراطية، المدعومة من الولايات المتحدة والتي تسيطر على مساحات واسعة من شمال شرق سوريا، منظمة إرهابية وحذرت من عمل عسكري ضدها إذا لم تلتزم باتفاق الاندماج.

* اتهامات بالتطهير العرقي

عبر رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني يوم الخميس عن قلقه البالغ إزاء الهجمات التي تستهدف الأحياء الكردية في حلب، محذرا من مساع تهدف إلى “تغيير ديموغرافية المنطقة” وتهديد حياة المدنيين.

ودعا جميع الأطراف إلى “التحلي بضبط النفس، والحفاظ على أرواح المدنيين، واللجوء إلى لغة الحوار والمفاوضات”.

وقالت قوات سوريا الديمقراطية إن تحذيرات دمشق بالإخلاء قبل القصف قد ترقى إلى التهجير القسري وجرائم الحرب بموجب القانون الدولي الإنساني.

وأنشأت السلطات التي يقودها الأكراد إدارة شبه مستقلة في شمال شرق سوريا وأجزاء من حلب خلال الحرب التي استمرت 14 عاما، وتقاوم الاندماج الكامل في الحكومة التي يقودها إسلاميون والتي تولت السلطة بعد الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد في أواخر عام 2024.

وتوصلت دمشق إلى اتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية العام الماضي ينص على الاندماج الكامل بحلول نهاية عام 2025، لكن التقدم في هذا الاتجاه كان محدودا، ويتبادل الطرفان الاتهامات بالمماطلة.

وحاولت الولايات المتحدة لعب دور الوساطة وعقدت اجتماعات كان آخرها يوم الأحد، لكن تلك المحادثات انتهت دون نتائج ملموسة.

(تغطية صحفية محمود حسانو وكرم المصري من حلب وخليل عشاوي من دمشق وجنى شقير من دبي وحسين حياة سيفر من أنقرة وأورهان قرة مان في القامشلي – إعداد سلمى نجم وشيرين عبد العزيز وحاتم علي وأيمن سعد مسلم ومروة غريب للنشرة العربية )