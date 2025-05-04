الجيش اللبناني: حماس سلمت مشتبها بتورطه في إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل

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القاهرة (رويترز) – قال الجيش اللبناني يوم الأحد إن حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) سلمت شخصا يشتبه في ضلوعه في إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل في مارس آذار، وذلك بعد أيام من تحذير لبنان للحركة من القيام بعمليات من شأنها المساس بأمن لبنان أو سيادته.

وأضاف الجيش في بيان “تسلمت مديرية المخابرات من حركة حماس الفلسطيني (م.غ) عند مدخل مخيم عين الحلوة-صيدا… هو مشتبه بتورطه في عمليتي إطلاق صواريخ باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة بتاريخي 22 و28 مارس 2025”.