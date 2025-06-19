الحرب التجارية ترتد سلبا على آفاق الاستثمار الخارجي

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أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه من تراجع العولمة، في ظلّ انحسار جديد للاستثمارات الخارجية من المرتقب أن يتواصل مع احتدام التوتّرات التجارية.

وبعد انخفاض لسنتين متتاليتين، تبقى آفاق الاستثمار الأجنبي سلبية للعام 2025 بسبب انعدام اليقين الذي تولّده الحرب التجارية التي أطلق دونالد ترامب شرارتها منذ عودته إلى البيت الأبيض، بحسب مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد).

وبحسب التقرير السنوي لهذه الوكالة الأممية المعنية بشؤون الاستثمار، تراجعت الاستثمارات الخارجية بنسبة 11 % على الصعيد العالمي سنة 2024 لتصل إلى 1500 مليار دولار.

وقال غوتيريش في توطئة التقرير “في وقت من المفترض أن يعزّز العالم التعاون ويوسّع الفرص، يحصل عكس ذلك. وتقام الحواجز وتتراجع العولمة”.

وتابع “من شأن تنامي التوتّرات التجارية وعدم اليقين السياسي والانقسامات الجيوسياسية أن يفاقم المخاطر المحدقة بالبيئة الاستثمارية”.

وأشارت ريبيكا غرينسبان الأمينة العامة للأونكتاد خلال عرض التقرير على الصحافيين إلى أنه “يوجّه رسالة واضحة وطارئة” مفادها أن الاستثمار الأجنبي “يبقى ضعيفا” وآفاق العام 2025 “سلبية”.

وجاء في بيان صادر عن الأونكتاد أن التوتّرات الجيوسياسية وتشرذم التجارة واحتدام المنافسة بين السياسات الصناعية هي عوامل “تقوّض ثقة المستثمرين على المدى الطويل”، مقرونة بمخاطر مالية وانعدام اليقين.

قالت غرينسبان “للمرّة الأولى منذ كوفيد، رأينا المؤشّرات الأولى لانتعاش اقتصادي” في 2024 “مع نموّ للتجارة الدولية أسرع من نموّ إجمالي الناتج المحلي العالمي غير أن انعدام اليقين اليوم قضى على هكذا فرصة في 2025”.

وأشارت إلى أن “المشكلة هي أننا لا نرى نهاية المحادثات بشأن نظام الرسوم الجمركية”.

ويعزى تراجع الاستثمارات الأجنبية العام الماضي بجزء كبير منه إلى انحسار هذه الاستثمارات في البلدان المتقدّمة بنسبة 22 % وخصوصا في أوروبا (58 %).

غير أن أميركا الشمالية شهدت من جانبها ارتفاعا لهذه الاستثمارات بنسبة 23 % خصوصا في الولايات المتحدة.

وفي البلدان النامية، بقيت التدفّقات الاستثمارية ثابتة في الإجمال مع اختلاف للنسب بحسب السياقات.

وارتفعت الاستثمارات الأجنبية في إفريقيا بنسبة 75 %، غير أن هذا الارتفاع أتى مدفوعا بشكل أساسي من مشروع واحد في مصر.

وبغية عكس الاتجاه السلبي، يوصي الأونكتاد بالاستثمار في “مشاريع طويلة الأمد تكون شاملة ومتماشية مع التنمية المستدامة” بدلا من الاكتفاء بزيادة الاستثمارات.

ابو/م ن/ح س