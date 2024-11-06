الحكومة الإسرائيلية تحتفل بعد إعلان ترامب فوزه في الانتخابات

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من جوناثان سول

القدس (رويترز) – احتفى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأنصاره بعودة دونالد ترامب المتوقعة لرئاسة الولايات المتحدة بعد أن أعلن فوزه في الانتخابات التي جرت قبل ساعات، وأشادوا بمن وصفه زعيم لحركة استيطانية إسرائيلية بأنه حليف سيدعمهم “دون قيد أو شرط”.

وهنأ نتنياهو ترامب وقال إن الرئيس الأمريكي السابق على وشك تحقيق “أعظم عودة في التاريخ”.

وقال نتنياهو في بيان “عودتك التاريخية إلى البيت الأبيض تمنح الولايات المتحدة بداية جديدة وتجدد الالتزام بالتحالف العظيم بين إسرائيل والولايات المتحدة” وهو نفس الموقف الذي عبر عنه زعماء الأحزاب الدينية القومية اليمينية المتطرفة في ائتلاف نتنياهو.

وقالت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في بيان إن “موقفنا من الإدارة الأمريكية الجديدة، يعتمد على مواقفها وسلوكها العملي تجاه شعبنا الفلسطيني وحقوقه المشروعة وقضيته العادلة” لكنها دعت إلى “وقف الانحياز الأعمى” لإسرائيل.

وقال سامي أبو زهري القيادي بحركة حماس لرويترز “ندعو ترامب إلى الاستفادة من أخطاء (الرئيس جو) بايدن”.

وتمثل النتيجة ارتياحا لائتلاف نتنياهو، الذي نشب خلاف بينه وبين إدارة الرئيس الحالي جو بايدن بشأن الحروب في غزة ولبنان والتي أثارت احتجاجات في جميع أنحاء العالم وجعلت إسرائيل معزولة على نحو متزايد دوليا.

وبينما كان العالم يتابع انتخابات الرئاسة الأمريكية خلال الساعات الماضية، استغل نتنياهو الفرصة لإقالة وزير الدفاع يوآف جالانت الذي كان من بين الوزراء الإسرائيليين الذي تفضل إدارة بايدن والجيش الأمريكي الحوار معهم.

وقال إفرايم سنيه وهو بريجادير جنرال سابق في الجيش الإسرائيلي “الإدارة (الأمريكية) الحالية تثق في الوزير جالانت”.

وأدت إقالة جالانت، في خضم حرب متعددة الجبهات تنذر بالتحول إلى مواجهة شاملة مع إيران، إلى خروج محتجين إلى الشوارع في إسرائيل، لكن معسكر نتنياهو رحب بالإقالة.

وقال يسرائيل كاتس، الذي خلف جالانت في المنصب، وكان يشغل منصب وزير الخارجية، إن فوز ترامب من شأنه أن يعزز التحالف مع إسرائيل ويساعد في تأمين عودة 101 رهينة ما زالوا في غزة.