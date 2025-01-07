الحكومة اللبنانية تقرر ترحيل عبد الرحمن القرضاوي إلى الامارات (وزير)

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قرّرت الحكومة اللبنانية ترحيل عبد الرحمن القرضاوي، الناشط المصري المعارض المطلوب من القاهرة وأبوظبي، ونجل الداعية الراحل المقرّب من جماعة الإخوان المسلمين يوسف القرضاوي، إلى دولة الإمارات، بحسب ما أفاد وزير الثلاثاء.

وقال وزير الإعلام زياد المكاري عقب جلسة لمجلس الوزراء إن القرضاوي “سوف يرحّل إلى الإمارات…اتخذ القرار بترحيله إلى الإمارات” خلال الجلسة.

وكانت كلّ من مصر والإمارات قدّمتا ملفي استرداد للقرضاوي إلى الحكومة اللبنانية مطلع كانون الثاني/يناير، كما أفاد مصدر قضائي فرانس برس في الثاني من كانون الثاني/يناير.

ويطلب الملف الإماراتي استرداد القرضاوي ومحاكمته بناء على فيديو سجله خلال زيارته للمسجد الأموي في دمشق، وتضمن ما اعتبرته أبوظبي “تحريضا على دولة الامارات وزعزعة الاستقرار فيها”، وفق المصدر نفسه.

وتمّ استجواب القرضاوي الأسبوع الماضي بحضور محاميه بشأن ملف الاسترداد الوارد من الإمارات، وفق المصدر.

وأوقف القرضاوي، وهو شاعر أيضا، في 28 كانون الأول/ديسمبر لدى وصوله من سوريا عبر معبر المصنع الحدودي بناء على مذكرة توقيف مصرية، بحسب ما أفاد مصدر قضائي لبناني في وقت سابق.

وعبد الرحمن هو نجل يوسف القرضاوي، الداعية المصري الذي كان يحمل الجنسية القطرية. وسجن رجل الدين الراحل مرارا في مصر بسبب ارتباطه بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وتوفي عام 2022 بعد عقود من المنفى.

وكان عبد الرحمن ناشطا معارضا لحكومة الرئيس المصري الراحل حسني مبارك الذي أطاحته انتفاضة شعبية عام 2011.

وأصبح معارضا للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أطاح أثناء قيادته الجيش عام 2013 الرئيس المنتخب محمد مرسي المنتمي للإخوان المسلمين.

وكان عبد الرحمن القرضاوي قد نشر مقطع فيديو صوّره في المسجد الأموي في دمشق يحتفي فيه بسقوط الأسد، ويعرب عن أمله في “النصر” في البلدان العربية الأخرى التي شهدت انتفاضات ومنها مصر.

كما حذّر السوريين من “التحديات الشريرة التي يخطط لها العالم أجمع وعلى رأس المخططين والمتآمرين أنظمة الخزي العربي في الإمارات والسعودية ومصر”.

وانتشر الفيديو على نطاق واسع بما في ذلك في وسائل الإعلام المصرية التي وصفته بأنه “مهين”. وطالب بعض الإعلاميين المقربين من حكومة السيسي بتسليم القرضاوي للسلطات المصرية.

لو/كام