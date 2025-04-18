الحوثيون: مقتل 74 في قصف أمريكي على ميناء رأس عيسى

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عدن/واشنطن (رويترز) – قالت وزارة الصحة التي يديرها الحوثيون في اليمن إن عدد قتلى ضربات أمريكية على ميناء رأس عيسى النفطي ارتفع إلى 74 على الأقل، وهو أكبر عدد من القتلى يسقط في الهجمات الأمريكية على اليمن منذ أن بدأت واشنطن حملة على الحوثيين العام الماضي.

وأمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشهر الماضي بتكثيف الضربات على الحركة المتحالفة مع إيران في أكبر عملية عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط منذ توليه منصبه في يناير كانون الثاني. وتوعدت الولايات المتحدة بمواصلة الضربات على الحوثيين حتى يوقفوا الهجمات على سفن في البحر الأحمر.

وقال أنيس الأصبحي المتحدث باسم وزارة الصحة إن الأرقام الأولية تشير إلى إصابة 171 شخصا في ضربات يوم الخميس، وإن فرق الإنقاذ تواصل جهود البحث عن ضحايا.

وقال الجيش الأمريكي إن الضربات هدفها القضاء على أحد مصادر الوقود التابعة للحوثيين. وقالت مصادر يمنية إن الميناء به وجود عسكري كثيف بالإضافة إلى كونه مركزا رئيسيا لواردات الوقود.

وأضافت المصادر أن من بين القتلى موظفين في شركة صافر النفطية التي تدير الميناء وشركة النفط اليمنية المسؤولة عن الإشراف على شحنات الوقود المستوردة وتوزيعها.

ولم تعلق القيادة المركزية الأمريكية على ما نشرته وزارة الصحة عن أعداد القتلى والمصابين.

وقالت القيادة المركزية على منصة إكس في وقت سابق “الهدف من هذه الضربات هو إضعاف مصدر القوة الاقتصادية للحوثيين، الذين يواصلون استغلال مواطنيهم وإلحاق الأذى بهم”.

وسبق أن استهدفت الولايات المتحدة وإسرائيل الميناء لأنهما تعتبرانه مركزا لإطلاق طائرات مسيرة وصواريخ وهجمات على السفن.

ويسيطر الحوثيون على مناطق واسعة من اليمن على مدى نحو عقد. وشنوا منذ نوفمبر تشرين الثاني 2023 عشرات الهجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على سفن عابرة للبحر الأحمر، ويقولون إنهم يستهدفون سفنا مرتبطة بإسرائيل تضامنا مع الفلسطينيين في غزة.

ويبعد ميناء رأس عيسى 55 كيلومترا شمالي مدينة الحديدة الساحلية، وتبلغ سعته التخزينية ثلاثة ملايين برميل.

وقالت مصادر إن ضرائب استيراد الوقود تجلب مئات الملايين من الدولارات سنويا لإدارة الحوثيين.

وتوقفت الجماعة عن شن الهجمات خلال وقف إطلاق النار الذي دام نحو شهرين في القطاع. ورغم توعد الحوثيين باستئناف الهجمات بعد أن عاودت إسرائيل هجومها على قطاع غزة الشهر الماضي فإنهم لم يضربوا أهدافا في البحر الأحمر منذ ذلك الحين.

وقال مسؤولون حوثيون إن هجمات أمريكية استمرت يومين في مارس آذار أودت بحياة أكثر من 50 شخصا.