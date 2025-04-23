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الحوثيون في اليمن يؤكدون إطلاق صاروخ صوب إسرائيل

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(رويترز) – أعلنت جماعة الحوثي اليمنية إطلاق صاروخ باتجاه إسرائيل يوم الأربعاء وهو صاروخ قالت تل أبيب إنها اعترضته بعد انطلاق صفارات الإنذار في عدة مناطق.

وتواصل الجماعة المدعومة من إيران إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة باتجاه أهداف إسرائيلية وتقول إنها تقوم بذلك تضامنا مع الفلسطينيين في الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة.

واستمرت هذه الهجمات حتى بعد الضربات الجوية التي شنتها الولايات المتحدة على مناطق يسيطر عليها الحوثيون بهدف الحد من قدراتهم.

ويسيطر الحوثيون على أغلب المناطق كثيفة السكان في اليمن، بما في ذلك العاصمة صنعاء منذ أن أجبرت الحكومة المعترف بها دوليا على الخروج منها في 2014.

وضربت إسرائيل العديد من الأهداف في مناطق سيطرة الحوثيين العام الماضي ردا على هجمات الجماعة.

وأمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتكثيف الضربات على الجماعة الشهر الماضي في أكبر عملية عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط منذ توليه منصبه في يناير كانون الثاني. وتعهدت واشنطن بمواصلة مهاجمة الحوثيين لحين وقفهم للهجمات على حركة الشحن في البحر الأحمر.

والحوثيون جزء مما تطلق عليه إيران “محور المقاومة” وهو شبكة من الجماعات المناهضة لإسرائيل والغرب في المنطقة تضم أيضا حركة حماس الفلسطينية وجماعة حزب الله اللبنانية، التي قلصت إسرائيل قدراتها بشكل كبير في حملة عسكرية جوية وبرية شنتها العام الماضي.

وبينما تقول الأمم المتحدة إن إيران، التي تجري حاليا مفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن برنامجها النووي، هي التي مكنت الحوثيين من الصعود، تنفي طهران مرارا تزويدها للجماعة بالأسلحة.

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