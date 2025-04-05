الحوثيون يعلنون مقتل شخص في “عدوان أميركي” على اليمن

afp_tickers

2دقائق

أعلن إعلام الحوثيين في اليمن السبت عن مقتل شخص وإصابة آخرين في “عدوان أميركي” جديد على محافظة صعدة في شمال البلاد.

وأفادت وكالة أنباء سبأ وقناة المسيرة عن “استشهاد مواطن وإصابة 4 آخرين في حصيلة أولية للعدوان الأميركي على محل بيع الطاقات الشمسية في منطقة حفصين غرب المدينة”.

وكانت الوكالة والقناة قد تحدثتا في وقت سابق عن وقوع أربع غارات على محافظة صعدة، معقل الحوثيين ومهد حركتهم.

وأضافت سبأ “فرق الدفاع المدني تعمل على إخماد الحرائق وانتشال الضحايا جراء العدوان الأميركي على محل لبيع الطاقات الشمسية”.

أطلقت الولايات المتحدة هجوما عسكريا ضد الحوثيين المدعومين من إيران في 15 آذار/مارس، متعهدة استخدام القوة طالما استمروا في استهداف سفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

إلى ذلك، نشر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة مقطع فيديو على شبكته الاجتماعية “تروث سوشال” يظهر عشرات الأشخاص متجمعين في دائرة قبل أن يتم قصفهم.

وكتب ترامب “هؤلاء الحوثيون تجمعوا للحصول على تعليمات بشأن هجوم”. وأضاف “عفوا، لن تكون هناك هجمات من جانب هؤلاء الحوثيين. لن يُغرِقوا سفننا مرة أخرى”.

لكن وكالة سبأ للأنباء أكدت السبت أن التجمع كان بمناسبة عيد الفطر في محافظة الحديدة الساحلية غرب البلاد.

وقالت “لا توجد أي علاقة لمن كانوا متواجدين في ذلك التجمع بتنفيذ عمليات القوات المسلحة” قبالة سواحل اليمن.

ويقول المتمردون الذين يسيطرون على مساحات واسعة من اليمن الذي مزقته الحرب، إنهم يستهدفون السفن المرتبطة بإسرائيل تضامنا مع الفلسطينيين وسط الحرب المستمرة في قطاع غزة.

كما يقول الحوثيون إنهم يستهدفون السفن الحربية الأميركية في البحر الأحمر ردا على الضربات ضدهم.

سعا/ح س