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الحوثيون يهددون باستئناف هجماتهم البحرية إذا لم تدخل غزة مساعدات خلال 4 أيام

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أعلن زعيم المتمردين اليمنيين عبدالملك الحوثي الجمعة أن جماعته المدعومة من إيران ستستأنف هجماتها في البحر الأحمر في حال لم تسمح إسرائيل بدخول مساعدات إلى قطاع غزة خلال أربعة أيام.

وقال زعيم “أنصار الله” في كلمة بثتها قناة “المسيرة” التابعة للمتمردين الحوثيين “نعلن للعالم أجمع أننا سنعطي مهلة أربعة أيام، هذه مهلة للوسطاء في ما يبذلونه من جهود”.

وأضاف “إذا استمر العدو الإسرائيلي بعد الأربعة أيام الأولى في منع دخول المساعدات الى قطاع غزة واستمر في الإغلاق التام للمعابر ومنع دخول الغذاء والدواء إلى قطاع غزة، فإننا سنعود لاستئناف عملياتنا البحرية ضد العدو الإسرائيلي ونقابل الحصار بالحصار”.

وفي ظل الخلافات بشأن المراحل المقبلة من اتفاق الهدنة الذي وضع حدا للحرب المدمرة التي استمرت 15 شهرا متواصلة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة، أعلنت إسرائيل تعليق إدخال المساعدات إلى القطاع.

ولاقت هذه الخطوة تنديدا واسعا نظرا لتداعياتها السلبية على سكان القطاع البالغ عددهم 2,4 مليون نسمة، والذين يواجهون أساسا ظروفا انسانية كارثية.

وقبل وقف إطلاق النار في غزة، بدأ الحوثيون في أعقاب هجوم حماس غير المسبوق على الدولة العبرية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، تنفيذ عشرات الهجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب، بصواريخ ومسيّرات بحرية وجوية من مناطق سيطرتهم في اليمن، قالوا إنها دعما لفلسطينيي قطاع غزة.

ويأتي تهديد الحوثيين بعد أيام من إعادة الولايات المتحدة تصنيف الجماعة اليمنية “منظمة إرهابية أجنبية” وفرض عقوبات على سبعة من كبار قادتها.

بور-ع ش/ص ك

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