الخارجية: الإمارات لا تعترف بقرار السودان قطع العلاقات

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القاهرة (رويترز) – أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية يوم الأربعاء عدم اعترافها بقرار مجلس الدفاع السوداني التابع للجيش قطع العلاقات مع الدولة الخليجية.

أعلن مجلس الدفاع السوداني يوم الأحد قطع العلاقات مع الإمارات على خلفية اتهامات الجيش لأبوظبي قوات بتزويد الدعم السريع شبه العسكرية بأسلحة متطورة واستراتيجية.

وقال المجلس إن هذه الأسلحة مكنت قوات الدعم السريع من تنفيذ ضربات مدمرة، بما في ذلك ضربات باستخدام طائرات مسيرة، على منشآت في مدينة بورتسودان المطلة على البحر الأحمر منذ يوم الأحد، في تصعيد كبير في الحرب الأهلية الدائرة في البلاد منذ عامين.