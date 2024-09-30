الخارجية الأمريكية: إسرائيل أبلغتنا أن العمليات البرية ضد حزب الله ستكون محدودة

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واشنطن (رويترز) – قالت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الاثنين إن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بأنها تجري عمليات برية محدودة تركز على البنية التحتية لجماعة حزب الله في لبنان قرب الحدود مع إسرائيل.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر للصحفيين يوم الاثنين “هذا ما أبلغونا بأنهم ينفذونه حاليا وهي عمليات محدودة تستهدف البنية التحتية لحزب الله قرب الحدود”.

وعندما سئل ما إذا كان من الممكن تأكيد أنها عمليات برية محدودة رد قائلا “هذا ما نفهمه”.

تتزايد المؤشرات يوم الاثنين على أن إسرائيل على وشك إرسال قوات برية إلى لبنان، بعد أسبوعين من الهجوم على جماعة حزب الله المدعومة من إيران والذي بلغ ذروته باغتيال زعيمها حسن نصر الله.

وقال مسؤول أمريكي لرويترز طلب عدم نشر اسمه إن تمركز القوات الإسرائيلية يشير إلى أن توغلا بريا قد يكون وشيكا.

وبعد أسبوعين من الغارات الجوية المكثفة وسلسلة من الاغتيالات لقادة حزب الله، أشارت إسرائيل بشكل أقوى إلى أن غزوا بريا يلوح في الأفق.

وتشكل الهجمات الإسرائيلية على أهداف مسلحة في لبنان جزءا من صراع يمتد من قطاع غزة ومن الضفة الغربية المحتلة إلى الجماعات المدعومة من إيران في اليمن والعراق. وأثار التصعيد مخاوف من انجرار الولايات المتحدة وإيران إلى الصراع.

وقال ميلر إن الولايات المتحدة تواصل دعم وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، لكنه أضاف أن الضغط العسكري قد يساعد في بعض الأحيان على تفعيل الدبلوماسية. وحذر من أن الضغط العسكري قد يؤدي أيضا إلى سوء التقدير وعواقب غير مقصودة.