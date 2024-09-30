مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول

الخارجية الأمريكية: إسرائيل أبلغتنا أن العمليات البرية ضد حزب الله ستكون محدودة

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

واشنطن (رويترز) – قالت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الاثنين إن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بأنها تجري عمليات برية محدودة تركز على البنية التحتية لجماعة حزب الله في لبنان قرب الحدود مع إسرائيل.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر للصحفيين يوم الاثنين “هذا ما أبلغونا بأنهم ينفذونه حاليا وهي عمليات محدودة تستهدف البنية التحتية لحزب الله قرب الحدود”.

وعندما سئل ما إذا كان من الممكن تأكيد أنها عمليات برية محدودة رد قائلا “هذا ما نفهمه”.

تتزايد المؤشرات يوم الاثنين على أن إسرائيل على وشك إرسال قوات برية إلى لبنان، بعد أسبوعين من الهجوم على جماعة حزب الله المدعومة من إيران والذي بلغ ذروته باغتيال زعيمها حسن نصر الله.

وقال مسؤول أمريكي لرويترز طلب عدم نشر اسمه إن تمركز القوات الإسرائيلية يشير إلى أن توغلا بريا قد يكون وشيكا.

وبعد أسبوعين من الغارات الجوية المكثفة وسلسلة من الاغتيالات لقادة حزب الله، أشارت إسرائيل بشكل أقوى إلى أن غزوا بريا يلوح في الأفق.

وتشكل الهجمات الإسرائيلية على أهداف مسلحة في لبنان جزءا من صراع يمتد من قطاع غزة ومن الضفة الغربية المحتلة إلى الجماعات المدعومة من إيران في اليمن والعراق. وأثار التصعيد مخاوف من انجرار الولايات المتحدة وإيران إلى الصراع.

وقال ميلر إن الولايات المتحدة تواصل دعم وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، لكنه أضاف أن الضغط العسكري قد يساعد في بعض الأحيان على تفعيل الدبلوماسية. وحذر من أن الضغط العسكري قد يؤدي أيضا إلى سوء التقدير وعواقب غير مقصودة.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

ما هو مستقبل نموذج الحياد السويسري؟

هل يمكن التمسك بالحياد في زمن التكتلات والتوترات الجيوسياسية؟

شارك في الحوار
151 إعجاب
109 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

ما الذي يمكن أن تتعلمه سويسرا والولايات المتحدة الأمريكية من بعضهما البعض حاليا؟

ما هو رأيك حول كيفية استفادة الجمهوريات الشقيقة السابقة من بعضها البعض؟

شارك في الحوار
32 إعجاب
31 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: سايمون برادلي

هل تتجنّب.ين الأخبار؟ ولماذا؟

هل أنت مهتم.ة جدًا بالأخبار، أم تحاول.ين تجنّبها؟ لماذا تعتقد.ين أن الاهتمام العام بالأخبار في تراجع؟ شارك.ي رأيك في الموضوع.

شارك في الحوار
52 إعجاب
77 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية