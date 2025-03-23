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الخارجية الأمريكية: روبيو ونتنياهو ناقشا العمليات الإسرائيلية بغزة

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(رويترز) – قالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن الوزير ماركو روبيو بحث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال مكالمة هاتفية يوم الأحد العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة.

وقال مسعفون وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إن ضربة جوية إسرائيلية على مستشفى في غزة أودت يوم الأحد بحياة خمسة أشخاص، بينهم عضو في المكتب السياسي للحركة.

وقالت إسرائيل إن هذا الهجوم استهدف عضوا “كبيرا” في الحركة.

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